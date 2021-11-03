İsrail Büyükelçiliğinden küstah Türkiye paylaşımı

İsrail çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi. Türkiye'de hükümet karşıtı paylaşımları ve gerçekte var olmayan olayları gerçekmiş gibi sunmasıyla bilinen Zaytung'un paylaşımını sosyal medya hesabında kullanan İsrail'in Türkiye Türkiye büyükelçiliği skandal bir paylaşımda bulundu.

İsrail yaptığı paylaşımla Türkiye'nin F-35 uçaklarını almasında en büyük engelin İsrail'den geldiğini söyleyen dış politika uzmanlarını haklı çıkardı.

ZAYTUNG'UN PALAVRASINI PAYLAŞTILAR

İsrail Büyükelçiliği, israelinturkey adıyla Zaytung'da yer alan "F-35 Pazarlığında Sona Gelindi: Dışişleri Bakanlığı Uçakların Yerine 1.4 Milyar USD Değerinde iPhone 13 Pro ve AirPods İçin Bastırıyor..." yazısını sosyal medya hesabında paylaştı.

GELEN TEPKİLER ÜZERİNE DAKİKALAR İÇİNDE PAYLAŞIM KALDIRILDI

Sosyal medya kullanıcılarının gösterdikleri sert tepki üzerine İsrail Büyükelçiliği 25 dakika sonra paylaşımını yayından kaldırdı.

Paylaşımdaki "israelinturkey" isminin İsrail'in Türkiye Büyükelçiliği'ne ait olduğu ise bir başka paylaşımla da ortaya çıktı. "israelinturkey" adıyla yapılan paylaşımda "İsrail Türkiye'de İsrail Büyükelçiliği'nin resmi hesabıdır." denildi.

Bu paylaşımlar sonrası ise İsrail yeni bir paylaşımda bulunarak sosyal medya hesaplarının saldırıya uğradığını ve bu hesaptan kendilerine ait olmayan paylaşımların yapıldığı duyurusunu yaptı.