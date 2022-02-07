Isparta Valisi görevden alındı

Isparta'da yaşanan elektrik kesintisiyle başlayan kriz sonrasında Covid olduğu gerekçesiyle Vali Ömer Seymenoğlu, geçici olarak görevden alındı. Yerine Ankara'dan Merkez Valisi Osman Kaymak atandı.

Vali Seymenoğlu'nun aynı zamanda Kovid-19 olması görevden almaya gerekçe yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, Seymenoğlu'nun yerine vali yardımcısı görevlendirilmek yerine Merkez Valisi Osman Kaymak'ı geçici görevle Isparta'ya gönderdi.

Kaymak daha önce Tunceli ve Samsun'da valilik yapmış, 2020'deki kararnameyle merkeze çekilmişti.