Isparta'daki elektrik arızaları giderildi
Isparta'da olumsuz hava şartlarından dolayı meydana gelen elektrik arızalarının giderildiği duyuruldu.
Gündem 06.03.2022, 18:50
Kent genelinde 2 Mart'ta etkili olan ve 14 saat süren yoğun kar yağışı sonucu tellerin kopması ve direklerin devrilmesi nedeniyle şehir merkezindeki bazı mahalleler ile ilçelerinde elektrik arızası yaşandı.
Çevre illerdeki bazı elektrik dağıtım şirketlerinin de desteklediği ekiplerin yoğun çalışması dün akşam tamamlandı.
İl genelindeki tüm arızaların giderildiği bildirildi.
Yaşanan elektrik arızaları nedeniyle kriz masası oluşturulmuştu.
Kaynak: AA
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