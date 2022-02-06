Isparta'da elektrik kesintisi: Ekip sayısı 5 katına çıkarıldı

Isparta'ya geçen hafta 11 saat yoğun şekilde kar yağdı. Metrekareye 55,6 kilogram kar düştü.

Kar, en çok enerji nakil hatlarına zarar verdi. Karın ağırlığına dayanamayan teller kısa devre yaptı.

Ekip sayısı 5 katına çıkarıldı

Kentin bir çok noktasında elektrik direkleri devrildi.

Elektrik dağıtım ekiplerinin sayısı çevre illerden gelen takviyelerle 5 katına çıkarıldı. Ekipler kopan telleri tamir etmek için canla başla mücadele veriyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de kentteki çalışmaları sahada koordine ediyor.

Abonelerin yüzde 93'üne elektrik verildi

Dün itibarıyla abonelerin yüzde 93'üne enerji verildi.

Valilik, kentte yarın açılacak okulları tedbir amaçlı 5 gün tatil etti.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"7 Şubat tarihinden itibaren 5 gün süre ile anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulları ile birlikte rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerin yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimin yapılmasına karar verdi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin de belirtilen süre içerisinde idari izinli sayılmasına karar verildi."