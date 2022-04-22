Isparta'da dolandırıcılık operasyonu: 5 gözaltı
Isparta'da, ünlü film yapım şirketleri ve ajansların ismini kullanarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.
Gündem 22.04.2022, 07:59
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ünlü film yapım şirketleri ve ajansların ismini kullanarak "dizi ve filmlerde rol alacaksınız" vaadiyle dolandırıcık yaptığı iddia edilen kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler Isparta, Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenlediği operasyonla 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Sahte fotoğraf ve video çekimi de yapan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller, belgeler ve birçok post cihazı ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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