İSPARK ücretlerine bir büyük zam daha

Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında düzenlenen İBB Meclisi aralık ayı toplantısının dördüncü oturumu sonrasında İSPARK ücretlerinde zam konusu görüşüldü. Verilen son karar ile İSPARK otopark ücretlerine yüzde 60 oranında zam yapıldı.

Ücretler ilçelere göre farklılık gösteriyor. Zamla birlikte 1 saat için en düşük ücret 20 liraya, en yüksek ücret ise 28 liraya kadar arttı.

İLÇELERE GÖRE ÜCRETLER NE KADAR?

Bu kapsamda kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklarda, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de araçlar için 1 saate kadar olan ücret 17,50 liradan 28 liraya yükseltildi. Aynı ilçelerde yol kenarı otoparklarında da araçlar için 1 saate kadar olan ücret 18 liradan 28 liraya çıkarıldı.

Kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklar ile yol kenarı otoparklarında Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinde 12,50 lira olan 1 saatlik park ücreti 20 liraya yükseltildi.

İSPARK taksi duraklarında ise taksilerin giriş çıkışları 5,50 liradan 8 liraya, 1 gün beklemesi ise 21 liradan 33 liraya çıkarıldı.

Tarife, 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak.

Kaynak: Habertürk