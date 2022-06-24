İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Hasan Efendi kimdir?

İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendi Fatih Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Mahmut Efendi'nin oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu, cenaze namazında İsmailağa Cemaati'nin yeni liderinin kim olacağını şu sözlerle açıkladı:

Şu tabiri kullanarak bize bu görevi, vasiyeti anlatmamızı söylemişti: Benden sonra tabirini kullanarak, "Son nefesimi kullanana kadar ben cemaatimin başındayım. Yerime Hasan Efendi'yi cemaatimizin başına bırakıyorum" Allah hepinizden razı olsun.

Hasan Kılıç Hocaefendi kimdir?

Hasan Kılıç Hoca Efendi 1930 Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde dünyaya geldi. İlk talebeliği mahallesindeki evinde okudu. Bursa’da askerlik hizmetini yapan Hasan Efendi’ye manevî dersimi Nuri Efendi vermişti.

AHISKALI ALİ HAYDAR EFENDİ'NİN YANINA DEFNEDİLDİ

Mahmut Ustaosmanoğlu mürşidi Ahıskalı Ali Haydar Efendi'nin yanı sıra aile kabristanının da bulunduğu Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'na defnedildi.