İsmail Yeşilbağ’dan Metin Akpınar’a tepki: "Amerikan yanlısı solcu sanatçı"

Metin Akpınar'ın Altın Portakal söyleşisinde yaptığı konuşma gündem oldu. Akpınar, siyasi gündeme dair yaptığı konuşmada eğitimin önemine dikkat çekerken, "Unutmayın ki adam yüzde 51 oy alıyor. Bugün Türkiye cahil bir ülkedir. Ben necip Türk milletinin kararlarından ve allegliğinden ödü patlayan bir sanatçıyım'' dedi. Akpınar'ın bu sözlerine dünden beri tepkiler dinmezken, bir tepki de Tiyatro Oyuncuları Derneği Başkanı İsmail Yeşilbağ'dan geldi.

AMACI KENDİNİ TUTUKLATMAK

Yaptığı yazılı bir açıklamayla Akpınar'ı kınayan Yeşilbağ, “Böyle sanatçı olmak Cumhurbaşkanını ya da herhangi bir kişiyi ölümle tehdit etme hakkını kimseye vermez. Bu onun yüreğinde taşıdığı faşist düşüncelerin dışarıya yansımasıdır. Amacı kendisini tutuklatmak ve diktatör iftirasının alt yapısını kuvvetlendirmektir. Bunların demokrat geçinmelerine bakmayın Yüce Allah bunların zihniyetine fırsat vermesin” dedi.

AMERİKAN YANLISI SOLCU SANATÇILARIN SÖZCÜSÜ METİN AKPINAR

“1960 ihtilali yapılış sürecinde Menderes 12 uçak dolusu altınla kaçarken yakalandı gibi yalan haberler yapmaktan asla utanmadılar” diyen Yeşilbağ açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Zaten daha önceden de Menderes'e karşı gösteri yapan çok sayıda öğrenci kıyma makinelerinde kıyma yapıldılar gibi yalan haberler yapmaktan da asla utanmamışlardı. Açıktan solcu görünüp gizliden Amerikancı olan batı yanlısı solcular ve yandaşları eskiden beri yalan haberler yapmaktan asla geri durmuyorlar Amerikan yanlısı solcu sanatçıların şu an büyük sözcüleri Metin Akpınar'dır. Bugünlerde seçim öncesi zaman zaman tehditlerle yalan haberlerle algı oluşturup kaos çıkarmayı sürekli olarak deniyorlar. O kadar azıttılar ki artık ABD ile karşılıklı olarak Türkiye devletine ve milletine açık tavır alabiliyorlar. Amerikan başkanı Biden Türkiye'de muhalefeti birleştirip Erdoğan hükümetini düşüreceğiz diyerek bütün muhalefeti lgbt örgütleri ile sanatçılar büyük çoğunluğuna ve de diğer muhalif gruplarına hatta pkk-pyd sine açık desteklere kadar birleştirip birlikte çalıştırıyor ama Yüce Allah'ın izni ile başaramayacaklar. Çünkü halkımızın çoğunluğu hala sağduyulu çok şükür. Batı yanlısı vakıfların her yıl Türkiye'mizde harcayarak batı yanlısı sanatçılara aktardığı milyarlarca dolara rağmen başaramıyorlar. Ne yazık ki yerli milli değerlere bağlı belediye başkanlarının ve diğer yöneticilerin çoğunluğu bile batı yanlısı sanatçıları çalıştırsa da başaramıyorlar. Buradan sağduyu sahibi belediye başkanlarına ve diğer yöneticilere sesleniyor, yerli milli değerlere bağlı mesajlar veren sanat çalışmalarını görmezden gelmekten vazgeçmelerini ve sahip çıkmalarını talep ediyoruz. Çünkü diğer alanlardaki başarılarınız bir gün yetmeyebilir, böylece ülkemiz çok büyük zarar görebilir, sorumluluğunuzu hatırlatıyoruz.”

Kaynak: TIMETURK