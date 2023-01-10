İsmail Saymaz'dan altılı masaya adaylık eleştirisi: Yedi Kocalı Hürmüz

Seçimler için geri sayım başlarken CHP, İyi Parti; Saadet, Demokrat, DEVA, ve Gelecek Partisi, birlikte kurdukları 6'lı masa altında çalışmalarına başladı. Ancak masanın kuruluşundan bu yana liderler arasında adaylık krizi hakim.

Yetkisiz Cumhurbaşkanı profili

Geçtiğimiz hafta 10. kez bir araya gelen masa liderleri, 6 parti liderinin onayı olmadan karar alamayacak yetkisiz bir Cumhurbaşkanı profili üzerinde mutabakat sağladı.

Varılan mutabakatta Cumhurbaşkanı içerden veya dışardan olsun, genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içinde imza yetkisine sahip şekilde bulunacaklar. Genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak.

6'lı masanın bu kararı sonra muhalefete yakınlığı ile bilinen gazeteci İsmail Saymaz'dan sert tepki geldi.