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İsmail Saymaz ve Atilla Taş birbirine düştü

Atilla Taş, İsmail Saymaz sosyal medya üzerinden birbirlerine girdi. Taş, Saymaz yüzünden bir yıl fazla cezaevinde kaldığını ileri sürdü. İsmail Saymaz ise Atilla Taş'ın cezaevi anılarını anlattığı kitabını imzalayarak kendisine gönderdiğini söyledi.

Gündem 05.03.2022, 19:52
İsmail Saymaz ve Atilla Taş birbirine düştü

Şarkıcı Atilla Taş gazeteci İsmail Saymaz'a yönelik "O ve türevleri yüzünden 1 yıl daha hapis yatmak zorunda kaldım" iddiasına bulundu. İsmail Saymaz ise Atilla Taş'ın adına imzaladığı kitabı paylaşarak "Ve sen de cezaevi anılarını yazdığın kitabını “Güzel adam, güzel dost” diye yazarak, bana armağan ettin" diye cevap verdi.

Şarkıcı Atilla Taş ile gazeteci yazar İsmail Saymaz sosyal medyada tartıştı. Atilla Taş Twitter adresinden İsmail Saymaz hakkında şunları yazdı: 

"Hazır İsmail Saymaz muhabbeti açılmışken, O ve türevleri yüzünden 1 yıl daha hapis yatmak zorunda kaldım. Şimdi o halk TV’den yüzbinler kazanırken ben yurtdışına bile çıkamıyorum!  Seninle bütün bu halkın önünde hesaplaşacağız İsmail Saymaz yiyorsa Halk TV’ye davet et orada anlatayım yediğin naneyi, yerse tabi! Benim ömrümden bir yılımı nasıl çaldığını! Aynı İsmail Saymaz biz mahkemede serbest kalınca bir tweet atarak FETÖ'cüleri serbest bıraktılar diyor ve biz bir yıl daha hapiste kalıyoruz! Bak İsmail Saymaz senden bir yıl alacağım var! Gizli bir eleman olduğunu düşünüyorum. O kadar zıplıyorsun kimse tık demiyor! bana yaptıkları gibi almıyorlar mesela! Atatürk’ü sevmezdin tapar oldun! Ama bu kez çok pis bir adama çattın! Çözeceğim seni oğlum"

İSMAİL SAYMAZ: GÜZEL ADAM, GÜZEL DOST DİYE KİTAP İMZALADIN

İsmail Saymaz ise Twitter adresinde verdiği cevapta Atilla Taş'ın kendisi adına imzaladığı kitabı paylaşarak "Evet, Atilla Taş ben tweet atarak, cezaevinde kalmana yol açtım (!) Ve sen de cezaevi anılarını yazdığın kitabını “Güzel adam, güzel dost” diye yazarak, bana armağan ettin" ifadelerini kullandı. 

Atilla Taş da İsmail Saymaz'ın cevabını alıntılayarak hakaret içeren ifadeler kullandı:

"Allah benim belamı verseydi de yazmasaydım. Ama öyle ağladın ki telefonda yeminle acıdım! Büyük çakalsın! Şapka çıkarttım şu an! İsmail tek kelimem var büyük çakalsın. Bir yerde patlayacaksın! Bu güzeldi. Ama ne yaptığını da anlatmazsan büyük yavşaksın! Beni arayıp abi çok özür dilerim. Olayların buraya geleceğini bilmiyordum dedin. Ben de sana inandım. Anlat İsmail duysun insanlar! Anlatsana oğlum bunu yazdırmak için sarf ettiğin cümleleri, pişmanlığını anlatsana oğlum! Niye sustun?" 

Atilla Taş sözlerine "Bu gece üzdüğüm herkesten özür dilerim. Ama İsmail Saymaz’a sakın güvenmeyin" ifadeleriyle son verdi. 

FETÖ medya yapılanması kapsamında Yargıtay'ın "örgüte üye olmak" ve "örgüte yardım" suçlarından cezalarını bozduğu 8 sanıklı davada 17 Şubat 2022 günü mahkeme heyeti, Atilla Taş'ın davasının, diğer sanıklar ile birlikte görülmesini gerektirecek bir durum olmaması sebebiyle dosyasının ayrılmasına hükmetmişti. 

Heyet Atilla Taş hakkında yurtdışına çıkış şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına oy çokluğuyla karar vermişti. FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik 28 sanıklı davada Atilla Taş, 3 yıl 1 ay 15 günlük aldığı hapis cezasına çarptırılmıştı. Medya yapılanması sanıklarından Atilla Taş'ın da aralarında olduğu bazı isimler tahliye edilmiş ardından tekrar cezaevinde gönderilmişti. 

Kaynak: Gazete Duvar

#İsmail Saymaz #atilla taş
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