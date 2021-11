İsmail Kılıçarslan'dan Bakan Ersoy'a Sezai Karakoç tepkisi

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, şair- yazar Sezai Karakoç'un cenazesine dair, "Kültür Bakanımız epeydir yok biliyorsunuz. O bakımdan gözümüz cenazede Turizm Bakanımızı hiç aramadı. Sezai Bey’in ardından 'sade suya tirit' bile sayılamayacak son derece kötü o açıklamayı yapmasa da olurdu. Zahmet olmuş. Enjoy yani." yorumunu yaptı.

Kılıçarslan, yazısında, Karakoç'un cenazesine dair birkaç birkaç not aktardı. Kılıçarslan, "Birincisi ve en çok önemsediğim şu. Her yaştan, her kuşaktan insan vardı caminin avlusunda. Sezai Karakoç’un “Diriliş Nesli” bir caminin avlusundan Türkiye’ye ve bütün dünyaya ses verdi böylece. Bahçedeki o güzel kalabalık, Sezai Bey’in mirasının yaşayacağına dair bir tapu senedi gibiydi aynı zamanda. İkincisi şu. Kadınlar vardı avluda. Çok sayıda. Gözleri yaşlı kadınlar. Ne çok sevmişler Sezai Bey’i." ifadesini kullandı.

Kılıçarslan şunları kaydetti:

"Üçüncüsü şu. Tazecik mezarı 5 dakika içerisinde çiçeklerle dolu bir gülistana çevirdi gençler. Öyle güzel, öyle eşsiz bir andı ki… Dördüncüsü şu. Kültür Bakanımız epeydir yok biliyorsunuz. O bakımdan gözümüz cenazede Turizm Bakanımızı hiç aramadı. Sezai Bey’in ardından “sade suya tirit” bile sayılamayacak son derece kötü o açıklamayı yapmasa da olurdu. Zahmet olmuş. Enjoy yani. Beşincisi şu. Şehzadebaşı Camii bahçesindeki herkesin dilinde ya Kur’ân ve salavat yahut Sezai Bey’in o dizeleri vardı:"

“Yerleşecek yer aramak

Camiinin avlusunda

Soğuk bir taşa oturmak

Gün doğmadan Şehzadebaşı’nda

Başı avuçlara almak

Kuşların kanatlarını toplamak

Gecenin çatıkatından

Gün doğmadan Şehzadebaşı’nda

Yoldan geçen birkaç çocuk

Kubbeyi tutan aydınlık

Mezarlarda yeni sesler

Gün doğmadan Şehzadebaşı’nda

Lale gibi çeşmeleri

Menekşeden sebilleri

Türbeleri bir şelale

Gün doğmadan Şehzadebaşı’nda

Külahıyla yunus Emre

Sarığıyla Akşemseddin

Kavuğuyla Mimarsinan

Gün doğmadan Şehzadebaşı’nda

Tek başına veli ağaç

Dallarıyla taşır göğü

Köklerine bağlı Toprak

Gün doğmadan Şehzadebaşı’nda

Kafdağından daha yüksek

Çin Seddinden daha uzun

İçimizde med ve cezir

Gün doğmadan Şehzadebaşı’nda

Gün doğmadan şehzadeler

Ellerinde meşaleler

Şehzadebaşını gezerler

Gün doğmadan Şehzadebaşı’nda

Cin Halkından kafileler

Katır sırtında geçerler

Kıra kıra kemanları

Gün doğmadan Şehzadebaşı’nda

Kızaran ufka selam

Süleymaniye’den Beyazıt’tan

Mutlaka olmak isterim

Gün doğmadan şehzadebaşında

Gün de doğar gün de doğar

Bir gün mutlaka gün doğar

Gün doğmadan neler doğar

Gün doğmadan Şehzadebaşı’nda"

