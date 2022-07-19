İsmail Hakkı Pekin'in dikkat çekici Erdoğan anısı: "Salonu terk etti"
2007 yılında okullarda dini faaliyet ve başörtüsü ile ilgili hazırlanan bir raporun Askeri Şura'da, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduğunu söyleyen İsmail Hakkı Pekin, Erdoğan'ın ise rapora sert tepki gösterdiğini söyledi.
Gündem 19.07.2022, 20:11 19.07.2022, 20:21
2007 yılında okullarda dini faaliyet ve başörtüsü ile ilgili hazırlanan bir raporun Askeri Şura'da, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduğunu söyleyen İsmail Hakkı Pekin, Erdoğan'ın ise rapora sert tepki gösterdiğini kaydetti. İsmail Hakkı Pekin'in anısı sosyal medyada dikkat çekti.
"SALONU TERK ETTİ"
İsmail Hakkı Pekin, "2007'de okullarda başörtüsü takıldığına dair rapor hazırladım. O tarihte başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan, Askeri Şura toplantısında hepimize çok ağır konuşup salonu terk etti." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Sabah
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