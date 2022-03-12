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İsmail Demir: Geçmişteki çalışmalarımızın meyvesini İHA'larda aldık

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Antalya Diplomasi Forumu'na katıldı. TRT Haber’in sorularını yanıtlayan Demir, geçmişte yapılan çalışmalarla İHA'lardaki başarıların meyvesinin alındığını dile getirdi.

Gündem 12.03.2022, 14:44 12.03.2022, 16:22
İsmail Demir: Geçmişteki çalışmalarımızın meyvesini İHA'larda aldık

Dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanlarının bir araya geldiği Antalya Diplomasi Forumu ikinci gününde devam ediyor. Forumun bu seneki teması “Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak”.

Antalya Diplomasi Forumu'nun konuklarından biri de Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'di.

TRT Haber Muhabiri Ali Burak Biber'in sorularını yanıtlayan Demir, Türkiye'nin savunma sanayii alanında son zamanlarda dünya çapında ilgi çektiğini aktardı. Bu varlığın Antalya Diplomasi Forumu'nda da varlığının görüldüğünü ekledi.

Demir, ilginin ürünlere olduğu kadar Türkiye'nin savunma sanayii hikayesini dinlemek isteyenlerin de oldukça fazla olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin sanayii başarısıyla ilgili önemli sorular aldığını aktaran Demir, "Bizim örneğimizden hareketle daha uzun soluklu iş birliği görüşmeleri olabiliyor" dedi.

Türkiye'nin hava savunmasındaki başarısında temelde yapılan çalışamaların meyvelerinin vermesiyle beraber oluştuğunu dile getiren Demir, "Bugün yine temelde yaptığımız bazı çalışmaların meyvelerini giderek artan ölçüde göreceğiz" dedi.

İHA ve hava araçlarında yapılan çalışmaların tarihçesinin beş yılın da ötesinde olduğunu aktaran Demir geçmişte yapılan çalışmaların meyvelerinin görüldüğünü vurguladı.

Demir bu işin sırrına ilişkin "Bu biraz geleceği ön görmek ve gelecekte muhtemel teknolojilere hazırlık yapmakla da ilgili bir şey. "açıklamasında bulundu.

İHA'larda Türkiye'nin başarısının diğer insansız sistemlerde de yapılan çalışmalarla görüleceğini vurgulayan Demir, sözlerine şöyle devam etti:

Bugün insan kaynağına teknolojiye araştırmaya ve geliştirmeye yaptığımız bazı yaptırımlar hemen neticeleri görünmese de şu anda yapılan temeldeki çalışmaların çıktılarını göreceğiz. O zaman daha büyük bi atılım ivme ortaya çıkacak.

İHA ve SİHA'lara olan talebin giderek arttığına değinen Demir, ihracat rakamlarımızdaki artışta da bunun görülmesinin sürpriz olmayacağını vurguladı.

Kaynak: TRT Haber

#İsmail Demir #Antalya Diplomasi Forumu
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