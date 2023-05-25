İşletme sahibinden tesettürlü kadınlara saygısızlık

İstanbul'da Kuzguncuk'ta bulunan Asude Çay Evi'ne giden bir grup tesettürlü kadın işletme sahibinin saldırısına uğradı.

Muhafazakarlar her gün bir başka lince maruz kalıyor: 28 Şubat zihniyetli işletmeci çarşaflı kadınları kovdu



Kuzguncuk'ta bulunan Asude Çay Evi'ne oturmak isteyen çarşaflı kadınlar, işletmecinin sözlü saldırısına maruz kaldı:



''Kalkın buradan, gidin! Hadi!" pic.twitter.com/lw4VXKulpD — Yeni Şafak (@yenisafak) May 24, 2023

Mekanın işletmecisi CHP veya İyi Partili bir isim.

Koray Aydın ile çekilmiş resimleri bulunuyor.

Asude Çay Evinin sahibi en sağdaki; ortada ise İyi Partili Koray Aydın

BELEDİYE BAŞKANI TÜRKMEN'DEN AÇIKLAMA

üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, olay sonrasında açıklama yaptı.

Türkmen açıklamasında şunları söyledi:

Asla kabul edilemez! Görüntüdeki hanımefendi kardeşlerime çağrım, acil biçimde emniyete gidin, maruz kaldığınız durumu anlatın.

Emniyet güçlerimizin yapacağı tahkikatla, gereken neyse belediye olarak HIZLA yapacağız!

İçiniz rahat olsun. GEÇTİ O GÜNLER, BİR DAHA ASLA GELMEYECEK!