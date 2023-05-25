İşletme sahibinden tesettürlü kadınlara saygısızlık
Üsküdar Kuzguncuk'ta bir işletme sahibi, tesettürlü kadınları mekanından kovdu. O anlar kameralar tarafından kaydedilirken, Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, belediye olarak üzerlerine düşen görevi yapacaklarını söyledi.
İstanbul'da Kuzguncuk'ta bulunan Asude Çay Evi'ne giden bir grup tesettürlü kadın işletme sahibinin saldırısına uğradı.
Muhafazakarlar her gün bir başka lince maruz kalıyor: 28 Şubat zihniyetli işletmeci çarşaflı kadınları kovdu— Yeni Şafak (@yenisafak) May 24, 2023
Kuzguncuk'ta bulunan Asude Çay Evi'ne oturmak isteyen çarşaflı kadınlar, işletmecinin sözlü saldırısına maruz kaldı:
''Kalkın buradan, gidin! Hadi!" pic.twitter.com/lw4VXKulpD
Mekanın işletmecisi CHP veya İyi Partili bir isim.
Koray Aydın ile çekilmiş resimleri bulunuyor.
BELEDİYE BAŞKANI TÜRKMEN'DEN AÇIKLAMA
üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, olay sonrasında açıklama yaptı.
Türkmen açıklamasında şunları söyledi:
Asla kabul edilemez! Görüntüdeki hanımefendi kardeşlerime çağrım, acil biçimde emniyete gidin, maruz kaldığınız durumu anlatın.
Emniyet güçlerimizin yapacağı tahkikatla, gereken neyse belediye olarak HIZLA yapacağız!
İçiniz rahat olsun. GEÇTİ O GÜNLER, BİR DAHA ASLA GELMEYECEK!
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|33
|79
|2. Fenerbahçe
|33
|74
|3. Beşiktaş
|34
|74
|4. A.Demirspor
|33
|63
|5. Başakşehir
|33
|53
|6. Trabzonspor
|33
|51
|7. Konyaspor
|33
|49
|8. Kayserispor
|33
|49
|9. Karagümrük
|33
|44
|10. Alanyaspor
|34
|41
|11. Kasımpaşa
|33
|40
|12. Ankaragücü
|33
|39
|13. Antalyaspor
|33
|38
|14. Sivasspor
|34
|37
|15. İstanbulspor
|33
|35
|16. Giresunspor
|33
|34
|17. Ümraniye
|33
|27
|18. Gaziantep FK
|33
|25
|19. Hatayspor
|33
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|36
|78
|2. Rizespor
|36
|68
|3. Pendikspor
|36
|67
|4. Bodrumspor
|36
|62
|5. Sakaryaspor
|36
|62
|6. Eyüpspor
|36
|62
|7. Göztepe
|36
|60
|8. Manisa FK
|36
|56
|9. Keçiörengücü
|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|37
|89
|2. Arsenal
|37
|81
|3. Newcastle
|37
|70
|4. M. United
|36
|69
|5. Liverpool
|37
|66
|6. Brighton
|37
|62
|7. Aston Villa
|37
|58
|8. Tottenham
|37
|57
|9. Brentford
|37
|56
|10. Fulham
|37
|52
|11. Crystal Palace
|37
|44
|12. Chelsea
|36
|43
|13. Wolves
|37
|41
|14. West Ham United
|37
|40
|15. Bournemouth
|37
|39
|16. Nottingham Forest
|37
|37
|17. Everton
|37
|33
|18. Leicester City
|37
|31
|19. Leeds United
|37
|31
|20. Southampton
|37
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|36
|85
|2. Real Madrid
|36
|74
|3. Atletico Madrid
|36
|73
|4. Real Sociedad
|36
|68
|5. Villarreal
|36
|63
|6. Real Betis
|36
|57
|7. Athletic Bilbao
|35
|50
|8. Girona
|36
|49
|9. Sevilla
|36
|49
|10. Osasuna
|35
|47
|11. Rayo Vallecano
|36
|46
|12. Mallorca
|35
|44
|13. Valencia
|35
|40
|14. Celta Vigo
|36
|40
|15. Almeria
|36
|39
|16. Cadiz
|36
|38
|17. Real Valladolid
|36
|38
|18. Getafe
|36
|36
|19. Espanyol
|36
|35
|20. Elche
|36
|21