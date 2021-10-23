İslam Âlimi Mehmet Emin Saraç ve ilahiyatçı Ömer Döngeloğlu için ağaç dikim programı yapıldı

Maltepe Tokatlılar Derneği tarafından Türk İslam Alimi Mehmet Emin Saraç hoca efendi ve ilahiyatçı Ömer Döngeloğlu anısına birçok önemli ismin katılımıyla hatıra ormanı ağaçlandırma çalışması programı düzenlendi.

Programa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Yekta Saraç, iş adamı Fatih Saraç'ın yanı sıra AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Emin Saraç, AK Parti İstanbul milletvekilleri Eyüp Özsoy ve Osman Boyraz, Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, AK Parti Maltepe İlçe Başkan vekili Erdoğan Akakaya, Milliyetçi Hareket Partisi Maltepe İlçe Başkanı Ömer Lefzan, Tokkon Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yılmaz, Bakkalköy muhtarı Fuat Günday, Erbaa Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Koyuncu katıldı.

Maltepe Tokatlılar Derneği, dernek başkanı Bülent Gürpınar imzasıyla programa ilişkin bir teşekkür mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadeler kullanıldı:

Bugün Maltepe Tokatlılar Derneği olarak güzel bir etkinlik yaptık. İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu ve Türk İslam Alimi Emin Saraç hocalarımız için Hatıra Ormanı Ağaç Dikim programı yaptık. Programımıza katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a, sayın Fatih Saraç'a, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Emin Saraç'a, İstanbul Milletvekili sayın Eyüp Özsoy'a, İstanbul Milletvekili sayın Osman Boyraz'a, Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki'ye, AK Parti Maltepe İlçe Başkan vekili Erdoğan Akkaya'ya, MHP Maltepe İlçe Başkanı sayın Ömer Lefzan'a, Tokkon Başkanı sayın Ahmet Yılmaz'a, Bakkalköy muhtarı Fuat Günday'a, Erbaa Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Koyuncu'ya, dernek başkanlarına, okul müdürlerine, AK Parti meclis üyelerine, Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydoğdu Bey'e, Kaymakamlık Sosyal Yardım Vakfı Müdürü Ahmet Yüksel'e, Orman İşletme Müdürü Erdinç Bey'e, Orman Bölge Şefi İlke Hanım'a, Rizeliler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Şerife Gül Bostan'a, Maltepe Kızılay Gençlik Kolları Başkanı ve yönetimine, AK Parti Maltepe İlçe Yönetim Kurulu üyelerine Fatihin Nesli Gençlik ve Eğitim Derneği yöneticilerine, basın mensubu arkadaşlarıma, Bağcılar belediyesine, Üslüdar belediyesine, Sancaktepe belediyesine, Sultanbeyli belediyesine, programımıza telgraf gönderen İstanbul milletvekilimiz Zafer Sırakaya'ya, Tokat milletvekilimiz sayın Yusuf Beyazıt'a, İstanbul milletvekilimiz Hulusi Şentürk'e ve uzaktan yakından katılan herkese Ömer Döngeloğlu hocamızın ailesine ve Maltepe Tokatlılar Derneği Yönetim Kurulu üyelerime çok teşekkür ederim.

Maltepe Tokatlılar Derneği

Başkan

Bülent Gürpınar