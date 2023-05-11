İslam alimi Ahmed El Zeraa'dan Erdoğan'a destek
14 Mayıs seçimlerinin sadece Türkiye'yi ilgilendirmediği hem batı dünyasından hem de İslam dünyasından gelen mesajlarla bir kez daha ortaya kondu. Batı dünyasından muhalefete destek gelirken İslam dünyasından ise Erdoğan'a destek geliyor.
Gündem 11.05.2023, 14:09
İslam alimi Ahmed El Zeraa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a neden destek verilmesi gerektiğini tek tek anlatıyor ve sonrasında çağrı yapıyor.
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|31
|73
|2. Fenerbahçe
|31
|68
|3. Beşiktaş
|32
|68
|4. A.Demirspor
|31
|60
|5. Başakşehir
|31
|51
|6. Kayserispor
|32
|49
|7. Trabzonspor
|31
|48
|8. Konyaspor
|32
|46
|9. Karagümrük
|31
|44
|10. Alanyaspor
|32
|38
|11. Sivasspor
|32
|37
|12. Antalyaspor
|31
|36
|13. Ankaragücü
|31
|35
|14. İstanbulspor
|31
|35
|15. Kasımpaşa
|31
|34
|16. Giresunspor
|31
|28
|17. Ümraniye
|31
|26
|18. Gaziantep FK
|31
|25
|19. Hatayspor
|31
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|34
|75
|2. Rizespor
|34
|66
|3. Sakaryaspor
|35
|62
|4. Pendikspor
|34
|61
|5. Eyüpspor
|34
|59
|6. Bodrumspor
|34
|58
|7. Göztepe
|34
|58
|8. Bandırmaspor
|34
|54
|9. Keçiörengücü
|34
|53
|10. Manisa FK
|34
|53
|11. Boluspor
|34
|49
|12. Tuzlaspor
|34
|38
|13. Altay
|35
|37
|14. Gençlerbirliği
|34
|34
|15. Altınordu
|34
|34
|16. Erzurumspor
|34
|33
|17. Adanaspor
|34
|25
|18. Denizlispor
|34
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|34
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|34
|82
|2. Arsenal
|35
|81
|3. Newcastle
|34
|65
|4. M. United
|34
|63
|5. Liverpool
|35
|62
|6. Tottenham
|35
|57
|7. Brighton
|33
|55
|8. Aston Villa
|35
|54
|9. Brentford
|35
|50
|10. Fulham
|35
|48
|11. Chelsea
|34
|42
|12. Crystal Palace
|35
|40
|13. Wolves
|35
|40
|14. Bournemouth
|35
|39
|15. West Ham United
|35
|37
|16. Nottingham Forest
|35
|33
|17. Everton
|35
|32
|18. Leicester City
|35
|30
|19. Leeds United
|35
|30
|20. Southampton
|35
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|33
|82
|2. Atletico Madrid
|33
|69
|3. Real Madrid
|33
|68
|4. Real Sociedad
|33
|61
|5. Villarreal
|33
|54
|6. Real Betis
|33
|52
|7. Girona
|33
|47
|8. Athletic Bilbao
|33
|47
|9. Rayo Vallecano
|33
|46
|10. Osasuna
|33
|44
|11. Sevilla
|33
|44
|12. Mallorca
|33
|41
|13. Celta Vigo
|33
|39
|14. Almeria
|33
|36
|15. Cadiz
|33
|35
|16. Real Valladolid
|33
|35
|17. Valencia
|33
|34
|18. Getafe
|33
|34
|19. Espanyol
|33
|31
|20. Elche
|33
|16