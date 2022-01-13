İSKİ eksik yazılan KDV'leri faturalara yansıtacak
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 5 yıldır eksik yazılan KDV'leri faturalara yansıtarak, abonelerden tahsil edilecek.
Gündem 13.01.2022, 15:53
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan yazılı açıklamada, Sayıştay Başkanlığı Denetim Raporu ve İstanbul Vergi Denetim Başkanlığının inceleme raporu sonucunda, 2016-2017-2018-2019-2020 yıllarında tahsil edilen “bakım bedeli” üzerinden alınan KDV’nin tahakkukunun eksik yapıldığının tespit edildiği belirtildi.
Yine aynı raporlarda, 2019-2020-2021 yıllarında İstanbullulara "insani su hakkı" kapsamında ücretsiz olarak verilen suya da, emsal bedel üzerinden KDV hesaplanarak beyan verilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, "Bu sebeplerle bahse konu KDV’lerin fark tutarı abonelerin faturasına geçmiş dönem borcu olarak yansıtılacak ve tahsil edilen bu bedeller Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aktarılacaktır." denildi.
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