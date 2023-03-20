İskenderun'da deniz suyu şehri bastı
İskenderun'da bir anda yükselen deniz suyu şehrin caddelerini bastı. Ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Gündem 20.03.2023, 09:18
Hatay’ın İskenderun ilçesinde deniz seviyesinin yükselmesi sonucu bazı cadde, iş yeri ve evler su altında kaldı. Su baskınlarının yaşandığı bazı caddelerin trafiğe kapatıldığı öğrenildi.
İskenderun`da gece saatlerinde denizin yükselmesi sonucu Atatürk Anıt Alanı, Mete Aslan Bulvarı ve Sahil Yolu Caddesi su ile doldu.
Oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araç sürücüleri ve yayalar trafikte ilerlemekte zorlandı.
Bir gemide çalışan Ahmet Eker, mesaiden çıktığını ancak denizin yükselmesiyle caddelerinin suyla dolduğunu ve evine geçemediğini söyledi.
İskenderun Belediyesi ekipleri yollardaki suyu boşaltmak için çalışma başlattı.
Öte yandan su baskınlarının yaşandığı caddelerin trafiğe kapatıldığı öğrenildi.
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