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İSİLAY'dan SP iftarına dair önemli açıklama

İSİLAY, Saadet Partisi tarafından verilen iftar yemeğine davet edilen Lütfi Doğan üzerinden oluşturulmak istenen algıya tepki gösterdi. Vakıf, Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan'ın siyasi çizgisinin belli olduğunu hatırlatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan desteğine vurguda bulundu.

Gündem 11.04.2023, 22:31
İSİLAY'dan SP iftarına dair önemli açıklama

İSİLAY Vakfı, Saadet Partisi'nin birkaç büyükelçiye verdiği iftar yemeğine davet edilen Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan üzerinden devşirilmek istenen siyasi rant teşebbüslerine tepki gösterdi. İftar sonrasında sosyal medya üzerinden dolaşıma sokulan bazı resimler üzerinden algı oluşturmaya çalışan Saadet Partililer'in bu tavrını eleştiren İSİLAY Vakfı, "Ülkemizin içine girmiş olduğu seçim sathi mâilinde, siyasi hayatı din ve diyanete karşı mücadele içinde geçmiş bazı siyasi kesimlerin, kendilerine güç devşirmek amacıyla dindar camiaya hitap eden şahsiyetlerle bir arada görünmek sureti ile sosyal medyada destek algıları oluşturmaya çalıştıkları müşahede edilmektedir." hatırlatmasında bulunarak, "Hocamız, siyasi bir iftara davet edilmemiş, Eski Diyanet İşleri Başkanı vasfı ile "İslam Ülkeleri Büyükelçileri İftarına" davet edilmiş ve bu davete icabet etmiştir. Bununla beraber Büyükelçiler dışındaki diğer davetlilere ilişkin kendisine önceden bilgi verilmemiştir." denildi. 

Açıklamada, "Tüm bunların yanısıra, Hocamız, ülkemiz için yürütülen hayırlı çalışmalarda, ülkemizin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin yanında olduğunu her zaman göstermekte, yine ülkemiz ve milletimizin âli menfaatleri doğrultusunda gerçekleştirilen tüm projelerde duaları ile desteklerini ifade etmektedir. Bu çerçevede Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın kendilerini davet ettikleri tüm programlara şevkle iştirak etmektedir. Tüm bunlar medya içeriklerinde mevcuttur." ifadeleri kullanıldı.

Vakfın açıklamasında, iftar davetine büyükelçiler dışındaki katılımcılar hakkında Doğan'a herhangi bir bilgi verilmediğinin altı çizildi.

İSİLAY tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

Necip milletimizin değerli evlatları;

İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı - İSİLAY, İslami ilimlerin araştırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla, Erbakan Hocamızın yol gösterici liderliği ile Lütfi Doğan Hocamız riyasetinde kurulmuş olup; ülkemizde ilmi ve akademik anlamda önemli şahsiyetlerin yetişmesine katkıda bulunan ve bu minvalde çalışmalarına devam eden bir vakıftır.

Ülkemizin içine girmiş olduğu seçim sathi mâilinde, siyasi hayatı din ve diyanete karşı mücadele içinde geçmiş bazı siyasi kesimlerin, kendilerine güç devşirmek amacıyla dindar camiaya hitap eden şahsiyetlerle bir arada görünmek sureti ile sosyal medyada destek algıları oluşturmaya çalıştıkları müşahede edilmektedir.

Üzülerek ifade etmek isteriz ki, bu çerçevede hocamızın ve vakfımızın adı bir iftar programındaki fotoğrafının kullanılması sureti ile özellikle de tarafını belirtmediği halde, bir takım çevrelerce siyasete alet edilmiştir.

Hocamız, siyasi bir iftara davet edilmemiş, Eski Diyanet İşleri Başkanı vasfı ile "İslam Ülkeleri Büyükelçileri İftarına" davet edilmiş ve bu davete icabet etmiştir. Bununla beraber Büyükelçiler dışındaki diğer davetlilere ilişkin kendisine önceden bilgi verilmemiştir.

Hocamız, yanlışlardan dönülmesi için her zaman ve zemini nasihat fırsatı olarak telakki etmekte olduğundan, geçmişte kendisi ile birlikte Erbakan Hocamıza yol arkadaşlığı etmiş olan ve mevzubahis iftarın ev sahipliğini yapan teşkilat mensuplarına da nasihatlerini her daim yinelemektedir.

Tüm bunların yanısıra, Hocamız, ülkemiz için yürütülen hayırlı çalışmalarda, ülkemizin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin yanında olduğunu her zaman göstermekte, yine ülkemiz ve milletimizin âli menfaatleri doğrultusunda gerçekleştirilen tüm projelerde duaları ile desteklerini ifade etmektedir. Bu çerçevede Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın kendilerini davet ettikleri tüm programlara şevkle iştirak etmektedir. Tüm bunlar medya içeriklerinde mevcuttur.

Vakfımızın ve Mütevelli Heyeti Başkanı Lütfi DOĞAN Hocamızın tarafı, siyasi kimliklerden arınmış bir şekilde, sadece ve sadece milletimizin aklı selimi ve İslam Ümmeti'nin maslahatı neredeyse, orasıdır. Ömür boyu din ve diyanet ile mücadele içinde olan kesimlerin, iftar sofralarını suistimal ederek dini liderliği öne çıkan şahsiyetlerden güç devşirme çabaları, milletimizin irfanında mâkes bulamayacak ucuz manevralar olarak kalmaya mahkumdur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

#İSİLAY
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