İş yerini maden müzesine çevirdi

Elazığ'da yaşayan maden mühendisi Nusret Çoban, 30 yıldır cevher topluyor. Çoban, 41 ülkeden topladığı maden cevherlerini iş yerinde sergiliyor.

Bir maden müzesini andıran iş yerinde, cevherlerin yanı sıra fosiller de bulunuyor. Onlardan en eskisi ise 'La Mellia' adındaki 130 milyon yıllık fosil.

"Halkımıza madenleri tanıtacağız"

Hedefinin Elazığ'da uluslararası standartlarda bir yer altı bilimleri müzesi kurmak olduğunu ve koleksiyonunun vatandaşlara açık olduğunu belirten Çoban, şunları söyledi:

"Maden mühendislerimiz ve jeoloji mühendislerimizi burada pratik olarak eğiteceğiz. Ayrıca lisedeki öğrencilerimize daha madencilik faaliyetlerine başlamadan madenleri tanıtacağız, halkımıza madenleri tanıtacağız."