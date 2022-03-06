Irpin’de siviller tahliye edilmeye çalışılıyor
Ukrayna güçleri başkent Kiev yakınlarındaki Irpin’de, Rus güçleri ile yaşanan çatışmaların altında bölgede yaşayan sivilleri tahliye etmek için yoğun çaba sarf ediyor.
Kiev yakınında stratejik öneme sahip Irpin’de, Ukrayna ve Rus güçleri arasında çatışmalar sürüyor.
Çatışmalar nedeniyle bölgede şiddetli patlamalar yaşanıyor.
Patlamalar nedeniyle dumanların yükseldiği bölgede siviller, tahliye edilmeye çalışılıyor.
Harkiv'de insani yardım koridorunun açılması bekleniyor
Çok sayıda çocuk ve yaşlının da bulunduğu siviller, patlama bölgesinden kaçmak için evlerini terk ederek yanlarına aldıkları birkaç eşya ile Kiev’e geçmeye çabalıyor.
Ukrayna güçleri, Irpinlileri tahliye etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Buradan tahliye edilenler yakındaki bölgeden Kiev’e taşınıyor.
"Evimizin olduğu bölgede askeri bölge yok ama bombalar düşüyor"
Çatışmalardan kaçarak Kiev yakınlarına gelen İvan Kaşirskiy, Irpin’de durumun oldukça kötü olduğunu söyledi.
Kaşirskiy, Ukrayna güçlerinin yardımıyla tahliye edildiğini söyledi.
"Ne elektriğimiz var ne suyumuz. Telefon haftaları çalışmıyor. Eşyalarımızı alarak köprüden geçtik. Evimizin olduğu bölgede herhangi bir askeri bölge yok ama bombalar düşüyor. Bu gece uyumadık. Şiddetli patlamalar vardı, koridorda durduk, durum çok berbattı."
Kaşirskiy, annesi ve bazı akrabalarının Polonya’ya geçtiğini, kendisinin de birkaç gün Kiev’de kalıp duruma göre ne yapacağına karar vereceğini söyledi.
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