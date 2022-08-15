"Irkçı, mezhepçi nefretin milletimizin birliğini, kardeşliğini zedelemesine müsaade etmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 21. kuruluş yıl dönümü programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "Değerli dava arkadaşlarım, Cumhur İttifakı'nda beraber yol yürüdüğümüz sayın genel başkan Devlet Bahçeli, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

Rabbime bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için hamdediyorum. Yunus'tan ilham ile eğer söyleyecek olursak, bir idik yirmi bir olduk, birbirimize kardeş olduk, millete hizmetkâr olduk, yürüdük elhamdülillah, vardığımız illere yâd ellere girdiğimiz yüce gönüllere sevgiyi, muhabbeti kalplere saçtık elhamdülillah.

'MİLYONLARLA BİRLİKTE KENDİ YOLUMUZDA İLERLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Dirildik pınar olduk, irkildik ırmak olduk, dünya ile yarışır olduk, aştık elhamdülillah, beri gel kucaklaşalım, uzak isek yakınlaşalım, ülkemizi daha da büyütelim, azmettik elhamdülillah.

Bundan tam 21 yıl önce bir 14 Ağustos günü, 'artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek AK Parti'nin kuruluşunun müjdesini milletimizle paylaştık. Bizim önümüzü, okuduğumuz bir şiiri bahane ederek kesmek isteyenlere cevabımızı milletimizle birlikte AK Parti'yi kurarak verdik.

Girdiğimiz ilk seçimi bizi yüzde 34 oyla iktidara getiren milletimiz bugüne kadar hep yüzde 40 ile yüzde 50 arasındaki oy oranlarıyla birinci çıkarmıştır. Cumhurbaşkanı seçimi ve halk oylamalarında bu oranlar yüzde 52'lere hatta yüzde 69'lara kadar çıkmıştır.

Gençler Türkiye'nin siyasi, ekonomik, sosyal açıdan en sıkıntılı döneminde AK Parti'nin Kurucular Kurulu'nda yer alarak bu büyük davaya omuz veren her kardeşime şahsen, milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

AK Parti'ye oy vererek partimize destek olmuş kardeşime, vatandaşıma teşekkür ediyorum. Bu büyük aile içinde yer almış olup da darül bekaya irtihal eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Her ne sebeple olursa olsun bu kutlu çatının dışına çıkarak kendine başka yollar çizenlere de geçmişteki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Son nefesine kadar büyük davanın bugünkü bayraktarı olan AK Parti saflarında sadakatle hizmet eden milyonlarla birlikte kendi yolumuzda ilerlemeyi sürdüreceğiz."

'BU KUTLU MÜCADELEYİ 2023 SEÇİMLERİNİ DE KAZANARAK TAÇLANDIRACAĞIZ'

İnşallah önümüzdeki yıl Rabbim lütfederse bu defa partimizle ilgili yıldönümünü Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yapacağız. Her şey gibi bu büyük davanın mensubu olmak da bir nasip işidir. AK Parti kadroları olarak Rabbimizin bize bahşettiği nasibe hamdederek kendi işimize bakacağız, sorumluluklarımızı yerine getirmenin mücadelesini vereceğiz.

AK Parti 21 yıl önce siyaset sahnesine adım atmakla Türkiye'de yeni bir d önemi başlatmış, bu ülkeyi uçurumun eşiğinden kurtarmıştır. Bu sürenin yaklaşık 20 yılı iktidarda geçmiştir. Milletin teveccühüne mazhar olarak, asırlık eksiklikleri tamamlayarak geleceğin dünyasının altyapısını kurarak ülkemizi hep yukarıya taşıdık.

İlçe, mahalle, belde, köyleriyle 81 vilayetimizin her birine eser, yatırım, projelerimizle damgamızı vurduk. İnancımızın ve insanlığımızın gereği olarak yürüttüğümüz kutlu mücadeleyi 2023 seçimlerini de kazanarak inşallah taçlandıracağız.

Türkiye 2023 vizyonunu artık demokraside ve kalkınmada eksikliklerini tamamlama değil siyaseti ve ekonomisiyle dünyanın en büyükleri arasında yer alma hedefi üzerine inşa etmektedir. Dışarıdaki hasım, içimizdeki gafillerin bizi bu yolda alıkoymasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.

'ÜLKEMİZİN İRTİFA KAYBETMESİNE ASLA RIZA GÖSTERMEYECEĞİZ'

Ülkemize, eski Türkiye'nin hastalık, oyun ve tuzaklarıyla irtifa kaybettirilmesine asla rıza göstermeyeceğiz. Son günlerde ne idüğü belirsiz tipler tarafından körüklenmek isteyen ırkçı ve mezhepçi nefretin milletimizin ebedi kardeşliğimizi zehirlemesine zinhar müsaade etmeyeceğiz.

Eşrefi mahlukat olan insanın renginden, mensubiyetinden, kimliğinden dolayı hor gören Ebu Cehil zihniyetinden ülkemizi ve milletimizi ne pahasına olursa olsun korumakta kararlıyız. Son 21 yılda olduğu gibi değerlerimizi yüceltip, insanımızın kalbine girerek, kapı kapı dolaşarak muhalefetin yalan ve iftiraları karşısında hakkı hep yukarıda tutarak yapacağız.

Şu kalan 10 ayda ana kademe, kadın, gençlik kollarıyla büyük gayretle koşmaya var mıyız? AK Parti'nin genel başkanından teşkilatlarına ve sadece sandıkta oy veren seçmenine kadar işte bu büyük sorumluluğun vebalini üstlenmiştir. Genel merkezimiz tüm organlarıyla davamızın karargahıdır, il başkanlarımız sancak beyleridir, il yönetimlerimiz partimizin sahadaki alperenleridir. Belediye başkanlarımız şehirlerde hizmet erleridir. Üye olan her bir kardeşin kutlu mücadelemizin kendi mahallindeki temsilcileridir.

'BU MİLLETE GETİRECEK DAHA ÇOK HİZMETİMİZ VAR'

Bu anlayışla tüm yol arkadaşlarımdan İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca misali benim olmadığım yerde kimse yoktur şuuruyla var gücüyle çalışmasını, çabalamasını beliyorum.

Gençler! Unutmayın, omuzlarınızda ağır bir yük taşıyorsunuz. Sadece 85 milyonun değil gönül coğrafyamızdaki yüz milyonlarca kardeşimizin de umudunu taşıyorsunuz. Helal rızık peşinde koşan emekçilerimizin, ülkeye hayırlı evlatlar yetiştiren anaların, hayatının baharındaki gençler, güneşin altında ter döken çiftçiler, devlete hizmet eden kamu görevlilerimizin, el tetikte gözü ufukta nöbet bekleyen asker, polis, jandarma, güvenlik koruyucularımızın, al bayrağımızı dünyanın dört ucunda gururla dalgalandıran resmi özel tüm temsilcilerimizin, girişimcilerimizin, ciğer pareleri için 1080 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinin, 15 Temmuz gecesi çıplak elleriyle tankları durduran bu kahraman milletin, yüzlerce milyon dostumuzun da mesuliyetini taşıyorsunuz.

Bu şuurla hareket ettiğinize yürekten inanıyorum. Bizim bu ülkeye daha yapacak çok işimiz var. Bu millete getirecek daha çok hizmetimiz var. Evlatlarımızın geleceğinin inşasında atacak daha çok adımımız var. Bizim Orta Asya'da Balkanlar'a, Afrika'dan dünyanın dört bir yanına gözünü ve kalbini Türkiye'ye yöneltmiş yüz milyonlara verecek daha çok umudumuz var.

'ÇOK GAYRET EDECEĞİZ, ÇOK ÇALIŞACAĞIZ'

Bu yolda yapacak çok işimiz var. Cumartesi günü önce Çorum'daydık. Oradan Hacı Bektaş'a geçtik. Hacı Bektaş'ta olunur da şu söz söylenmez mi; bir olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk, hep birlikte Türkiye olduk.

Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sarıldığımız müddetçe Allah'ın izniyle bunların hepsini de hayata geçireceğiz. AK Parti'nin bundan sonraki yıldönümlerini bu adımların eşliğinde çok daha büyük gurur, sevinçle kutlayacağız. Biz milletin gösterdiği istikamet dışında hiçbir yola tevessül etmemiş bir hareketiz. Herkes gibi biz de bir gün bu fani alemden göçüp gideceğiz. Malum 2 metreküplük bir mezar bekliyor bizi. Ve geride tıpkı bugün bizim ecdada yaptığımız gibi nesiller boyunca hep hayırla yadedilmemizi sağlayacak eserler, hizmetler, başarılar, zaferler bırakmış olmayı ümit ediyoruz.

Maşallah, buyrun, konuşuyorlar, işte gençlik burada. Ben de bu gençliğimizle iftihar ediyorum. Rabbim nazardan saklasın. Çok gayret edeceğiz, çok çalışacağız 2023 gençliğimizin patlama yılı olacak.

'AK PARTİ, TÜRK SİYASETİNİ 21.YÜZYILA TAŞIMA BAŞARISINI GÖSTERMİŞTİR'

Sizlerin de her birinizin aynı hissiyatı taşıdığından zerre kadar şüphem yok. Rabbim hepinizden razı olsun, rızaı ilahi yolunda daha çok çalışmak için güç, kuvvet azim versin.

AK Parti ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksikliklerini tamamlamakla kalmayıp, 21. yüzyılın ilk çeyreğinin kalıplarına sıkışıp kalan Türk siyasetini 21. yüzyıla taşıma başarısını göstermiştir.

Her ne kadar birileri hala ülkemizi 20. yüzyılın, yoksulluğu ve yoksulluğu körükleyen hak ve hizmetlere düşman, milletin değerlerine husumet besleyen, eser düşmanı, manda ve vesayet özlemcisi, kamplaşmadan, çatışmadan beslenen, vizyonsuz, muhabbetsiz, hiçbirimizin hatırlamak bile istemediği puslu iklime geri döndürmek istiyorsa da inşallah bunu başaramayacaklar. Bunların kurduğu masaya payanda olanlara biz sadece acıyoruz. Türkiye'yi bir asır öne çıkarmaya çalışırken bir asır geriye götürmeye kalkanlara dünyayı tersine döndüremeyeceklerini beraberce göstereceğiz.

Esasen bizim 2023 hedeflerimizin karşısına tek parti CHP'si devrinin zulüm ve sefalet uygulamalarının düzenlemeleriyle çıkanlara artık kimse itibar etmiyor. Tek sermayesi AK Parti, Cumhur İttifakı ve Tayyip Erdoğan husumeti olanlar, her tarafı buram buram maniplasyon kokan sosyal medya mecralarında, Türkiye düşmanı çevrelerde revaç buluyor. Bir de bunların yanında PKK'sından FETÖ'süne ve bunların sivil görünümlü uzantıları var.

'20-15 KİŞİLİK SINIFLARDA EĞİTİM GÖRÜYOR YAVRULARIMIZ'

Milletimizin iradesini sandığa yansıtırken gözettiği ölçüler çok başkadır. Milletimiz sandığa gittiğinde bugüne kadar ülkeye kazandırılan eser ve hizmetlere bakacaktır. Eğitimde AK Parti iktidarı neler yaptı, sağlıkta, adalette neler yaptı. Bunun yanında ulaşımda neler yaptı, tarımda neler yaptı, dış politikada neler yaptı, A'dan Z'ye bütün bunları benim milletim gözden geçirmeyecek mi?

Ardından kendisi ve evlatları için en iyi geleceği kimin hazırlayacağına bakacaktır. Bir gençlik için en önemli nedir? Birinci derecede eğitim, öğretimdir. Bunu başarıyla Türkiye'de gerçekleştiren hangi iktidar olmuştur? Biz olduk biz.

'ANKARA'DA İKİNCİ ŞEHİR HASTANESİNİ DE AÇIYORUZ'

Ekranları başında bizi izleyenlere sesleniyorum; kardeşlerim ben 75 kişilik sınıflarda okudum. Aynı dönemde 100-110 kişilik sınıflarda okuyanlar vardı benim topraklarımda. Şimdi ise elhamdülilllah 20-15 kişilik sınıflarda yavrularımız eğitim görüyor. 76 üniversite devraldık, şu anda 208 üniversite var. 81 vilayetimizin tamamında üniversitesi olmayan ilimiz kaldı mı? Ama bu CHP faşist zihniyeti ne diyor; bu kadar üniversiteye ne gerek var? Bunların mantığı mantalitesi bu.

Yanılmıyorsam Tatlıses'e sormuşlardı, siz hangi üniversiteyi bitirdiniz? Şanlıurfa'da üniversite olarak ne vardı, Okxford vardı da okumadık mı demişti. Şimdi Hakkari'de, Şırnak, Iğdır'da da üniversitemiz var. Hepsinde elhamdülillah üniversitemiz var. Artık öğrencilerimizin ayağına profesörlerimiz, doçentlerimiz geliyor, onlara bulundukları illerde dersini veriyor. Bunu biz hallettik biz.

Eğitimde bu adımları atarken sağlıkta ne yaptık? Şu anda 19 tane dev şehir hastanemiz var. Şu anda hastanelerimizin olmadığı il ve ilçeler kalmadı. Derdimiz, istiyoruz ki hiçbir ilimizde bu sıkıntı yaşanmasın. Ankara'da önümüzdeki aya inşallah yetişecek, ikinci şehir hastanesini de açıyoruz.

İstanbul'da zaten malum Çam Sakura Şehir Hastanesi var. Bunun yanında Ataköy Havalimanı ve Sancaktepe'de aynı şekilde üç ayda bitirdiğimiz şehir hastanelerimiz var. Bunları biz yaptık. Bu tür hizmetleri yapmak AK Parti'ye yaraşır.

Eğitim araştırma hastanelerimiz aynen devam ediyor. Açtığımız toplamda 19 şehir hastanesinin 25 bin 298 yatak kapasitesi var.

Sayın Kılıçdaroğlu sen bu ülkede SSK'nın başındaydın. Allah aşkına çık da de ki, 'şu hastaneyi de ben yaptım, ben bitirdim' de. O dönemde hastanelerde malesef Savaş Ay'ın meşhur programında adeta dalga geçer gibi bununla dalga geçiyordu. Sayın Kılıçdaroğlu'nu SSK Genel Müdürlüğündeki o kurumu çökertmesi yeter."