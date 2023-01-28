İran'da deprem, Türkiye'de de hissedildi
İran'ın Türkiye sınırına yakın Hoy kentinde meydana gelen deprem Van ve çevre illerde de hissedildi.
Gündem 28.01.2023, 21:45
İran'ın batısındaki Hoy kentinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 21.14'te yaşanan şiddetli sarsıntı Van ve çevre illerde de hissedildi.
AFAD, saat 21.14'te gerçekleşen sarsıntının büyüklüğünü 5.8 olarak duyurdu.
VAN VE ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Yerin 6.49 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Van'ın Başkale ilçesi başta olmak üzere çok sayıda yerde hissedildi. Deprem nedeniyle Van'da da panik yaşandı.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi de açıklama yaptı. Kandilli, depremin büyüklüğünü 6.1 olarak duyurdu.
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