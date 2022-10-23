Irak’ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Gündem 23.10.2022, 10:37
Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.
Buna göre, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir mağarada tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabında "Terörist neredeyse hedef orası" sözleri yer aldı.
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