Irak’ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.

Buna göre, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir mağarada tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabında "Terörist neredeyse hedef orası" sözleri yer aldı.