Irak'ın kuzeyinden acı haber
Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarınca Üs Bölgemize yapılan taciz atışı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Gündem 07.11.2022, 07:58 07.11.2022, 08:28
Irak’ın kuzeyindeki Akıncı Üs Bölgesi’ne PKK terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde piyade sözleşmeli erler Mustafa Öztürk ve İsmail Esmer şehit oldu. Saldırıda 2 asker de yaralandı. Şehit Öztürk’ün acı haberi, Gaziantep’in Oğuzeli ilçesi Karaman Mahallesi’nde yaşayan ailesine, şehit Esmer’in acı haberi de Hatay’ın Altınözü ilçesi Topdemir mahallesinde yaşayan ailesine verildi. Şehit Öztürk ve Esmer, bugün memleketlerinde toprağa verilecek.
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