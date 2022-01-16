Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terörle mücadeleye etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.