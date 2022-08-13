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Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Gündem 13.08.2022, 11:28
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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