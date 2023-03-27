İP'ten Başkan Erdoğan'ın adaylığına itiraz

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine kilitlenmişken "Altılı Masa"dan yeni bir hamle geldi.

Altılı Masa'nın üyelerinden İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir daha aday olmaması için YSK'ya başvuru yapacak.

Partinin Sözcüsü Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilgili bugün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz edeceklerini açıkladı.

Zorlu, "Anayasa'ya göre bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Anayasa yapıcı irade, bu maddeyi değiştirmemiştir ve bunun tartışmaya açık olmadığını ortaya koymuştur. Geçici madde de koymamıştır. Sorumluluğumuzun gereği olarak, önümüzdeki saatlerde partimizin Genel Sekreteri Uğur Poyraz, kapsamlı bir dilekçe ile YSK'ya başvuracak. Bu sonuca ilişkin olarak da yarışa devam edeceğiz. Yarışın galibi biz olacağız. Milletimizin kafasını karıştırabilecek, bu seçimin meşruiyet sorunu yaratmaması adına sonuçlandırılması gereken süreçlerin tamamlanması adına başvurumuzu yapıyoruz. Herkes gibi neticeyi göreceğiz ve seçim sürecini işleteceğiz. Sonucu hepimizi bağlar. Sonuca göre de yarışa devam edeceğiz." dedi.

Zorlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Sayın Cumhurbaşkanı, Kabinenin, 17 bakanın milletvekili adayı olacağını açıkladı. Seçimlerin olmazsa olmazı adil, şeffaf ve dürüst bir biçimde yapılabilmesidir. Anayasa 106. madde: 'TBMM üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı veya bakan olarak atanırlarsa üyelikleri sona erer.' Bugün miting yapmayacağını açıklayan Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı olarak, devletin bütün imkanları kullanılarak miting benzeri faaliyetler yapmaya devam ediyor temel ve açılışlar adı altında. Bu bakanlar devletin bütün imkanlarını kullanacaklar.

AKP için oy isteyen bakanlarla, milletin iradesinden yetki alma sorumluluğu için sahaya inen milletvekili adaylığı bir bütün haline getiriliyor. Bu, getirdikleri ucube sistemin içerisinde bile yer almayan, onun bile kabul edemeyeceği bir ilkesizlik. Daha öncesinde ne vardı? Kağıt üzerinde de olsa bakanlar seçimle birlikte istifa etmek zorundaydılar. Bunun bir mantığı olduğu için, bir kaygının ürünüydü bu madde. Artık bütün bakanlar sahaya iniyor."