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'İP binasına kurşun' olayında yeni gelişme

İyi Parti binasına isabet eden kurşunun çıktığı tabancanın sahibi inşaat bekçisi, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Gündem 01.04.2023, 15:28
'İP binasına kurşun' olayında yeni gelişme

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden kurşuna ilişkin gözaltına alınan ve Bakırköy Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli, savcılık tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı'na isabet eden kurşunlarla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatmıştı.

'Silahlı tehdit', 'Nitelikli mala zarar verme' 'Korku, kaygı, panik yaratacak tarzda silah ile ateş etmek' ve 'Ateşli silahlar kanununa' muhalefet suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Melikşah E. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilen Melikşah E.'nin ifadesi Örgütlü Suçlar ve Terör Soruşturma Bürosu savcısı tarafından alındı. Savcılık sorgusunun ardından Melikşah E. serbest bıraktı.

Üzerinden ruhsatlı silahı çıkan Melikşah E.'ninişlemleri Gasp Büro Amirliğinde yapıldı. Poliste ifade veren Melikşah E.'nin olay saatinde inşaata hırsızlığa gelen sayılarını karanlık yüzünden tam göremediği 3-4 kişiyi korkutmak için ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

"HAVAYA DOĞRU ATEŞ ETTİM"

Melikşah E.'nin "Hırsızları korkutmak için ruhsatlı silahımı çıkararak havaya doğru ateş ettim. Silah sesini duyan şüphelilerin aşağı doğru hızla kaçtıklarını gördüm. Sabah olunca da uyamaya gittim" dediği belirtildi.

Parti İstanbul İl Başkanlığı'na dün isabet iki kurşun gündemin zirvesine yerleşti. Olayla ilgili muhalefet ve hükümet cephesinden art arda açıklamalar geldi. Fail yakalanırken; bir inşaata giren hırsızları kovalayan bekçinin 7-8 el ateş ettiği, kurşunların tesadüfen İYİ Parti binasına isabet ettiği belirtildi.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Failin nasıl yakalandığı ve olayın nasıl aydınlatıldığına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre olay şöyle şekillendi; İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın Zeytinburnu D100 karayolu kenarındaki binasına 2 mermi isabet etti. Sabah binaya gelen görevlilerin kurşun izlerini fark etmesi üzerine polise bilgi verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilmesi için özel bir ekip kurdu. Bu ekip, lazer kullanarak yaptıkları alan çalışmalarından önce merminin nereden geldiğini belirledi. Kurşunların binanın karşısında bulunan D100 karayolu kenarında yapımı devam eden bir inşaattan geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdı.

İnşaatın güvenlik kameralarını inceleyen polis, silah sıkan kişinin inşaatın bekçisi M.E. olduğunu belirledi. Polis tarafından evinde gözaltına alınan M.E. işlemleri için emniyete götürüldü.

BEKÇİ, HIRSIZLARIN PEŞİNDEN ATEŞ ETMİŞ

M.E.'nin akşam inşaata hırsız girdiğini fark etmesi üzerine hırsızları korkutmak ve kaçırtmak için silah sıktığı, hırsızlar parti binası yönüne kaçınca o tarafa doğru hedef aldığı ve kurşunlardan 2 tanesinin de parti binasına isabet ettiği tespit edildi.

M.E.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken söz konusu inşaat görüntülendi. İnşaatın İYİ Parti İl Başkanlığı binasının karşı cephesinde bulunduğu bina ile arasından D100 karayolu geçtiği görüldü.

#İyi Parti
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