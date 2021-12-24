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İnternet dolandırıcılarına 281 yıla kadar hapis istemi

İnternetten 'indirimli ürün' dolandırıcılığı yaptıkları iddia edilen 3 sanığın yargılanmasına İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı.

Gündem 24.12.2021, 23:26
İnternet dolandırıcılarına 281 yıla kadar hapis istemi

Alışveriş siteleri üzerinden indirimli altın ve elektronik eşya getirttiğini söyleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen ikisi kardeş 3 sanığın yargılandığı davada savcılık, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Cemre Kızak, Antalya'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Sanıklar Emre Kızak ve Hilal Arslan'ın avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, bazı şikayetçilerin dava dosyasına şikayetlerinden vazgeçtiklerini bildirdikleri dilekçeler sundukları açıklandı.

Duruşmada savunma yapan sanık Cemre Kızak, ağabeyi Emre Kızak ile dükkan işlettiklerini ve ağabeyinin kendisinin hesaplarını kullanmış olabileceğini öne sürdü.

Sanığın savunmasının ardından cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada sanık Emre ile Cemre Kızak'ın kardeş oldukları ve Beşiktaş'ta bir mağaza işlettikleri anlatılarak, sanık Emre Kızak'ın kız arkadaşı olan Hilal Arslan'ın da mağazada çalıştığı belirtildi.

Sanık Emre Kızak'ın, mağazaya alışverişe gelen müşterilere, bazı alışveriş siteleri üzerinden indirimli altın, elektronik eşya ve çeşitli ürünlerin satın alınarak kısa vadede kar elde edileceğini söyledikleri anlatıldı.

Müşterilerin de bunun üzerine önce küçük miktarlar veya birkaç ürünle deneme yaptıkları, sanıkların ise müşterilerin deneme ve güven kazanma alışverişlerinde istenilen ürünleri teslim ederek bir miktar kar etmelerini sağladıkları ifade edilen mütalaada, sanıklara güvenen müşterilerin daha fazla mal sipariş ettikleri aktarıldı.

Müşterilerin ödemeleri sanıklar Cemre Kızak ve Hilal Arslan'ın hesabına yaptıkları, bazı müşterilerin ise iş yerindeki pos cihazından kredi kartlarından çekim yaptırdıklarına yer verilen mütalaada, sanıkların yüksek miktarlı ödemeler almalarına rağmen müşterilerine paralarını ve siparişlerini teslim etmedikleri belirtildi.

Mütalaada, sanıkların 39 kişiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 56 yıl üçer aydan 281 yıl üçer aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Mahkeme heyeti, tarafların esas hakkındaki mütalaaya karşı istedikleri süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA
#internetüdolandırıcı #hapis
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