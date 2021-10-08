Instagram yine mi çöktü?

Popüler sosyal medya sitesi Instagram’a erişim sorunu yaşandı. Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinden internet kullanıcıları, Instagram’da sorunla karşılaşırken, ‘akış yenilemedi’ hatası alındığı belirtildi.

Bazı kullanıcılar da diğer sosyal ağlar üzerinden yaptıkları yorumlarda Instagram'a giriş yapamadıklarını ve ‘durduruldu’ hatası ile karşılaştıklarını ifade etti.

Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden “downdetector.com” adlı internet sitesine kullanıcılar tarafından çok sayıda hata bildirimi gönderildi. Sitenin Instagram bölümünde yer alan açıklamada “Kullanıcı raporları Instagram şirketinde problemlerin olduğuna işaret ediyor” denildi. Öte yandan Facebook’ta da bazı kullanıcılar video yükleme sorunu yaşadı.

INSTAGRAM VE FACEBOOK’TAN AÇIKLAMA

Instagram’dan sorunla ilgili yapılan açıklamada “Bazı kişilerin şu anda Instagram’ı kullanırken bazı sorunlar yaşıyor olabileceğini biliyoruz. Çok üzgünüz ve düzeltmek için mümkün olduğunca çabuk çalışıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Instagram ile aynı çatı altında faaliyet gösteren Facebook'tan da problemle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada “Bazı kişilerin uygulamalarımıza ve ürünlerimize erişmekte sorun yaşadığının farkındayız. İşleri olabildiğince çabuk normale döndürmek için çalışıyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz” denildi.

WHATSAPP, FACEBOOK VE INSTAGRAM 7 SAAT SÜREYLE ÇÖKMÜŞTÜ

Dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile Instagram ve Facebook uygulamaları, 4 Ekim’de saat 18.44’ten itibaren yaklaşık 7 saat süreyle çökmüştü.