"İnsanlığın yüz karası uygulamalar Yunan güçleri tarafından uygulanıyor"
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yunanistan'ın mültecilere yönelik insanlık dışı tutumunu eleştiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İnsanlığın yüz karası uygulamalar Yunan güçleri tarafından uygulanıyor, hepsi susuyor. Yunanistan otoriteleri bu zulümleri himaye ediyor. Teşvik ediyor. Avrupa başkentlerinin suskunluğu, bu zulümlere destek vermek anlamına geliyor. Bu mazlumların hakkını her yerde savunacağız." ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan sınırından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden sığınmacılara ilişkin, "Yunanistan otoriteleri bu zulümleri himaye ediyor. Teşvik ediyor." değerlendirmesini yaptı.
Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, zulüm coğrafyalarındaki ölüm tehdidinden kaçan mazlumların Yunan güçlerince ölüme sürüklendiğini belirtti.
Ömer Çelik, şunları kaydetti:
"Yunan güçleri, çaresiz insanların botlarını şişleyerek, denizde iterek, karada zulmederek ölüme sürüklüyor. Avrupa'nın gözü önünde göçmenler faşist uygulamalarla öldürülüyor. Cumhurbaşkanı'mız defalarca bu zulümlerin belgelerini Avrupalı muhataplarına verdi. Her seferinde 'Bilmiyoruz, inceleyelim' dediler. Halbuki o saatte bile televizyonlar bu zulümleri gösteriyordu. İnsanlığın yüz karası uygulamalar Yunan güçleri tarafından uygulanıyor, hepsi susuyor. Yunanistan otoriteleri bu zulümleri himaye ediyor. Teşvik ediyor. Avrupa başkentlerinin suskunluğu, bu zulümlere destek vermek anlamına geliyor. Bu mazlumların hakkını her yerde savunacağız."
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
|54
|2. Konyaspor
|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|50
|2. Sevilla
|22
|46
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|21
|36
|5. Barcelona
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Villarreal
|22
|32
|8. Rayo Vallecano
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|22
|31
|10. Valencia
|22
|29
|11. Osasuna
|22
|28
|12. Celta Vigo
|22
|27
|13. Espanyol
|22
|27
|14. Granada
|22
|24
|15. Elche
|22
|23
|16. Getafe
|22
|22
|17. Mallorca
|21
|20
|18. Cadiz
|22
|18
|19. Deportivo Alaves
|22
|17
|20. Levante
|21
|11