İnlerine girildi

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Yüksekova'da düzenlenen terör operasyonunda bir mağarada teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, dün ilçe kırsalında operasyon düzenleyen ekipler, tespit ettikleri mağarada AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 70 mühimmat ve şarjör, 11 savunma tipi el bombası, 9 roketatar mühimmatı, 7 roketatar sevk fişeği, patlamış RPG-7 mühimmatı, 136 doçka mühimmatı, 12 biksi tüfeği mühimmatı, 2 büyük tüp, 3 küçük tüp, 23 pil, ayakkabı, 5 çanta, 2 battaniye, uyku tulumu, branda, 10 lokal anestezik ampul, 4 enjektör, 38 muhtelif hap, radyo, ısı yalıtımlı folyo branda, muhtelif yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi.
Bölgedeki operasyon sürüyor.
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