İnlerine girildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, dün ilçe kırsalında operasyon düzenleyen ekipler, tespit ettikleri mağarada AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 70 mühimmat ve şarjör, 11 savunma tipi el bombası, 9 roketatar mühimmatı, 7 roketatar sevk fişeği, patlamış RPG-7 mühimmatı, 136 doçka mühimmatı, 12 biksi tüfeği mühimmatı, 2 büyük tüp, 3 küçük tüp, 23 pil, ayakkabı, 5 çanta, 2 battaniye, uyku tulumu, branda, 10 lokal anestezik ampul, 4 enjektör, 38 muhtelif hap, radyo, ısı yalıtımlı folyo branda, muhtelif yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi.

Bölgedeki operasyon sürüyor.