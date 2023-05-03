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İnce'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu açıklaması

Muharrem İnce, kendisi hakkında ortaya atılan iddialara sert tepki göstererek, "Hakkımı helal etmiyorum" derken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün yeni ortağı olduğunu söyledi.

Gündem 03.05.2023, 07:43 03.05.2023, 08:56
İnce'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisi ve kendisi hakkında karalama kampanyası yapan, iftiralar atan kesime sert çıktı. 

Kendisiyle ile ilgili ortaya atılan iftiralara inanan CHP'lilere hakkını helal etmeyeceğini söyleyen İnce, "Koca bir dip dalga geliyor, kirli dilinizi de kirli siyasetinizi de yerle yeksan edeceğiz" dedi. 

Twitter üzerinden sert bir açıklama yapan İnce, "Gizli AKP’li olduğuna, parti kurmak için, aday olmak için AKP’den rüşvet aldığına, kirli hesapların içinde olduğuna, kaseti olduğu için adaylıktan çekilmediğine inandığınız bir kişiyi 2018 yılında Cumhurbaşkanı olsun diye desteklediniz öyle mi?" ifadelerini kullandığı açıklamasında, "Bunları uyduran ve yayan hesapların FETÖ’cü ve PKK’lı hesaplar olduğu gün gibi ortadayken bunları yayanlara ve bunlara inananlara hakkımı helal etmiyorum." dedi.

İnce açıklamasını, "Ben kendimi; pırıl pırıl, tertemiz, cesur yürekli Atatürk’ün gençlerine emanet ettim. Koca bir dip dalga geliyor, kirli dilinizi de kirli siyasetinizi de yerle yeksan edeceğiz" şeklinde sürdürdü. 

"KILIÇDAROĞLU FETÖ'NÜN YENİ ORTAĞI"

Öte yandan dün Kocaeli'de gerçekleşen mitingde konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. İnce, "FETÖ'nün siyasi ayağı konusu çok önemli. Benden başka hiç kimse bu konunun üstüne gidemez, hiçbiri. Bu ülkede ne kadar terörist varsa kökünü kazıyacağım. Erdoğan gidemez eski ortağı, Kılıçdaroğlu da gidemez yeni ortağı" diye konuştu.

Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Karamürsel ve Gölcük'ü ziyaret ettikten sonra, İzmit kent merkezindeki mitinge katıldı.

İnce, burada yaptığı konuşmada, "Bugünlerde PKK'lılar bana saldırıyor, Hizbullahçılar bana saldırıyor. Ne kadar terör örgütü varsa montaj kaset yapıyor, montaj dekontlar yayıyorlar. Alıyorlar bir dekontu Muharrem İnce yazıyorlar. 10 milyon lira rüşvet göndermişler. Bunlar gerizekalı olduğu için, rüşvet bankadan mı gönderilir? Pazar günü mü gönderilir? Bunlar bu FETÖ'cüler sahtekar olduğu için bunları yayınlıyorlar. Benim sevgili arkadaşlarım da bunları yayıyorlar" dedi.

Seçimin iki turlu seçim olacağını savunan Muharrem İnce, sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Sayın Kılıçdaroğlu yanlış yaptı. Davutoğlu, Babacan, Temel Karamollaoğlu, bunların hepsini toplasan 1 puan yapmaz. Yapılacak iş bir taneydi; Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve Memleket Partisi ittifak kuracaktı ama yapmadılar, şimdi Erdoğan'ın eskileriyle memleketi kurtaracaklar. Onların kendine hayrı yok ya.

Önce huzur, önce yüzümüz gülecek. Sonra liyakat olacak. İşi ehline vereceğiz. Memlekette devlete olan güveni yeniden sağlayacağız. Gençler size sözüm olsun. Düzgün okullarda okuyacaksınız. Özel okullara muhtaç olmayacaksınız. Şimdi bir başka konu daha var. Bir başka konu da FETÖ'nün siyasi ayağı. Benden başka hiç kimse bu konunun üstüne gidemez, hiçbiri. Bu ülkede ne kadar terörist varsa kökünü kazıyacağım. Erdoğan gidemez eski ortağı, Kılıçdaroğlu da gidemez yeni ortağı."

#muharrem ince
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