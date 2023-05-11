İnce'ye yönelik iftiralara karşı savcılık harekete geçti

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen paylaşımlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının açık kaynak araştırmasında, İnce'nin Twitter'dan dün "45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz? Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim" mesajını paylaştığı belirtildi.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160. maddesindeki "Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hali öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar. Cumhuriyet savcısı, maddi gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için emrindeki adli kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür" hükmü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Madde hükmü uyarınca, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından söz konusu sosyal medya paylaşımında iddia edilen konulara ilişkin olarak işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen şantaj, tehdit ve belgede sahtecilik suçlarından 2023/107442 soruşturma numaralı dosya ile resen soruşturmaya başlanılmıştır."