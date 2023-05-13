İnce'ye kaset kumpasında CHP'li isimler gözaltında
Muharrem İnce'ye yönelik kaset kumpasında CHP'li 12 isim gözaltına alındı.
Gündem 13.05.2023, 12:40 13.05.2023, 12:42
Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce'ye kaset kumpası kurmakla suçlanan CHP'li 12 isim gözaltına alındı.
Aralarında CHP'nin anketçisi olarak bilinen Kemal Özkiraz'ın da bulunduğu 12 kişinin polisteki işlemleri sürüyor.
Soruşturmada başka isimlerin de gözaltına alınabileceği ileri sürülüyor.
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