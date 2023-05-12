İnce'den sonra yapılan 3 anket

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrasında gerçekleştirilen ilk anketin sonuçları geldi.

GENAR arafından yapılan ankete göre Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi ilk turda kazanıyor.

Kılıçdaroğlu ise 7 puan geride duruyor.

İşte GENAR tarafından yapılan ilk seçim anketi:

%51,4 Recep Tayyip Erdoğan

%44,3 Kemal Kılıçdaroğlu

%4,3 Sinan Oğan

İKİNCİ ANKET

ASAL Araştırma tarafından İnce'nin çekilmesinden sonra yapılan ilk anket ise şöyle:

AREDA SURVEY'IN YAPTIĞI SON ANKET

Areda Survey, (11-12 Mayıs) profil bazlı dijital paneli üzerinden 25 bin kişiye 14 Mayıs’ta hangi adaya ve partilere oy vereceğini sordu.

Cumhurbaşkanlığı Erdoğan: %51,3

Kılıçdaroğlu: %44,2

Sinan Oğan: %3,9

Muharrem İnce: %0,6.