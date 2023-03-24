İnan Kıraç'ın kızı babasının hisselerine el koydu

İşadamı İnan Kıraç, vefat eden eşi Suna Koç'tan kızına kalan 4.5 milyar liralık mirasın kendisine verilmesi için dava açmıştı. Kızı İpek Kıraç öyle ağır bir suçlama ile karşı dava açtı ki, İnan Kıraç'ın şirket üzerindeki tüm hisselerine el konuldu.

Adı son dönemde SBK Holding ve Levent Göktaş'la birlikte tekrar gündeme gelen Kıraça Holding'in patronu İnan Kıraç, vefat eden eşi Suna Koç'tan kızı İpek Kıraç'a kalan mallardan pay alabilmek için miras davası açtı. İnan Kıraç, annesi Suna Kıraç'tan kızı İpek Kıraç'a kalan 18.5 milyar (eski parayla katrilyon) lira değerindeki hisselerin 4.5 milyar liralık kısmının kendisine verilmesini istedi. Ancak kızı İpek Kıraç'tan gelen şok hamle ile şaşkına döndü. İpek Kıraç, babasının şirketteki hisselerine el koydurdu.

Koç Holding kurucusu Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç, 2020 yılında vefat ederken kızı İpek Kıraç'a yüklü bir miras bıraktı. Bunun üzerine işadamı İnan Kıraç, eşi Suna Kıraç'ın vasiyetnamesiyle kızı İpek Kıraç'a intikal eden Temel Ticaret ve Yatırım AŞ'nin yüzde 20.13 hissesine tedbir konulmasını ve kızına kalan hisse senetlerinin yüzde 25'inin kendisine verilmesi için dava açtı.

İnan Kıraç'ın açtığı miras davasına karşı dava açan İpek Kıraç, babası İnan Kıraç'ın mal kaçırdığını ve halen kaçırmakta olduğunu ileri sürdü.

İpek Kıraç, babası İnan Kıraç'ın, Suna Kıraç'a ait hesaptan yüz milyonlarca doları usulsüz bir şekilde aktardığını e halen aktarmaya devam ettiğini iddia etti.

İnan Kıraç'ın, Koç Holding hisselerinin bir kısmını 600 milyon TL'ye sattığını iddia eden İpek Kıraç, babasının mal varlıklarına tedbir konulmasını talep etti.

İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'nde baba- kız arasında görülen miras davasında yeni bir gelişme yaşandı. İpek Kıraç'ın talebi üzerine mahkeme, İnan Kıraç'a ait şirketin hisselerine ihtiyati tedbir konulmasına karar verdi.

Suna Kıraç vasiyetname bıraktı

1967’de İnan Kıraç ile evlenen Suna Kıraç, 2000 yılında ALS hastalığına yakalandı. Rahatsızlığının ilk yıllarında holdingdeki görevlerini sürdüren Kıraç, hastalığının ağırlaşmasıyla aktif iş hayatından çekildi ve evinde tedavi görmeye başladı. Suna Kıraç 15 Eylül 2020’de 79 yaşında hayatını kaybetti.

Atanmış mirasçılık belgesi almıştı

Suna Kıraç, rahatsızlanmasından yıllar önce 8 Temmuz 1992 tarihinde hazırladığı vasiyetnamesini Kadıköy 4. Noterliği’nde 6074 yevmiye numarası ile kayıt altına aldırdı. Vefatının ardından 7 Ekim 2020’de “atanmış mirasçılık belgesi verilmesi talebiyle” vasiyetname İstanbul Anadolu 4. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne sunuldu.

Suna Kıraç'ın vasiyeti neydi?

İnan Kıraç’ın dava konusu ettiği vasiyetnamede şu ifadeler yer alıyordu: “Bundan evvelki bütün vasiyetnamelerimden rücu ediyorum. Hepsi hükümsüz. Terekemde zuhur edecek Temel Ticaret ve Yatırım AŞ’deki hisselerimin tamamını kızım İpek Kıraç’a bırakıyorum. Terekemde zuhur edecek diğer bütün değerler yasal esaslara göre kanuni mirasçılarıma intikal edecektir. Son arzularım budur.”

Mahkeme, bir gün sonra 7 Ekim 2020’de verdiği kararla “Mirasçıların İnan ve İpek Kıraç olduğunu, süresi içinde itiraza uğramamış olduğu anlaşıldığından kararın kesinleştiği” belirtildi. Ayrıca “İpek Kıraç’ın atanmış mirasçısı olduğu, hak sahibi başkaca atanmış mirasçı olmadığı ve ölüme bağlı tasarrufun iptaline ilişkin dava hakkı saklı kalmak üzere işbu mirasçılık belgesi verilmesine karar verildiği” ifade edildi.

İnan Kıraç'ın kızı babasının şirketlerine el koydu! İpek Kıraç'a annesinden miras kalan 4 katrilyonu istiyordu.