İnaktif aşılar Omicron’a daha etkili
Koronavirüsün yeni varyantı Omicron’a karşı aşıların etkisi araştırılıyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alper Şener, “İnaktif aşıların bu ve benzeri varyantlara karşı koruma yelpazesinde keskinlik ve üstünlük sağlayacağını düşünüyorum” dedi. Şener, daha hızlı yayılma potansiyeline sahip Omicron varyantının PCR analizinin henüz tamamlanmadığını söyledi.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, özellikle Afrika ülkeleri temelli başlayan “Omicron” varyantına aşıların etki edip etmeyeceğine dair değerlendirmelerde bulundu. Aşıların bu varyanta etkililiği konusunda araştırmaların sürdüğünü belirten Şener, mRNA aşılarının sadece Spike proteinine karşı antikor oluşturduğunu, inaktif aşıların ise bu proteinin yanında N ve M proteinlerine karşı da antikor oluşturduğunu, Omicron varyantıyla bunun bir avantaj olarak ortaya çıktığını dile getirdi.
KORUMADA ÜSTÜNLÜK SAĞLAYACAK
Prof. Dr. Şener, şöyle konuştu: “BioNtech aşısının sadece Spike proteinine karşı oluşturduğu antikor yanıtının Omicron varyantından olumsuz etkilenebileceği yönünde bir hipotez var. Bizim ülkemizde uygulanan inaktif aşılar Sinovac ve TURKOVAC’ın bu açıdan bir avantajı olabilir. İnaktif aşıların bu ve benzeri varyantlara karşı koruma yelpazesinde keskinlik ve üstünlük sağlayacağını düşünüyorum.”
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|14
|36
|2. Konyaspor
|14
|26
|3. Hatayspor
|14
|26
|4. Fenerbahçe
|14
|24
|5. Alanyaspor
|14
|24
|6. Başakşehir
|14
|22
|7. Karagümrük
|14
|22
|8. Galatasaray
|14
|22
|9. Adana Demirspor
|14
|20
|10. Beşiktaş
|14
|20
|11. Antalyaspor
|14
|18
|12. Gaziantep FK
|14
|18
|13. Altay
|14
|17
|14. Sivasspor
|14
|16
|15. Giresunspor
|14
|16
|16. Kayserispor
|14
|16
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|14
|13
|18. Göztepe
|14
|11
|19. Kasımpaşa
|14
|10
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|13
|27
|2. Ankaragücü
|14
|27
|3. Eyüpspor
|14
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. İstanbulspor
|13
|20
|7. Tuzlaspor
|12
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Samsunspor
|13
|19
|10. Adanaspor
|14
|18
|11. Menemenspor
|13
|17
|12. Gençlerbirliği
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|13
|30
|2. Man City
|13
|29
|3. Liverpool
|13
|28
|4. West Ham
|13
|23
|5. Arsenal
|13
|23
|6. Wolverhampton
|13
|20
|7. Tottenham
|12
|19
|8. M. United
|13
|18
|9. Brighton
|13
|18
|10. Leicester City
|13
|18
|11. Crystal Palace
|13
|16
|12. Brentford
|13
|16
|13. Aston Villa
|13
|16
|14. Everton
|13
|15
|15. Southampton
|13
|14
|16. Watford
|13
|13
|17. Leeds United
|13
|12
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|13
|9
|20. Newcastle
|13
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|14
|33
|2. Atletico Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Sevilla
|14
|28
|5. Real Betis
|15
|27
|6. Rayo Vallecano
|15
|24
|7. Barcelona
|14
|23
|8. Athletic Bilbao
|14
|20
|9. Espanyol
|15
|20
|10. Osasuna
|15
|20
|11. Valencia
|15
|19
|12. Villarreal
|14
|16
|13. Celta de Vigo
|15
|16
|14. Mallorca
|15
|16
|15. Deportivo Alaves
|14
|14
|16. Granada
|14
|12
|17. Elche
|15
|12
|18. Cádiz
|15
|12
|19. Getafe
|15
|10
|20. Levante
|15
|7