İmran Han gözaltına alındı

Uluslararası ajanslarda yer alan son dakika haberlerine göre, Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han başkent İslamabad'da gözaltına alındı.

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında güven oylamasıyla görevden alınan Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han'ın başkent İslamabad'da gözaltına alındığını açıkladı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre 72 yaşındaki Han başkentteki mahkeme binasına girmesinden kısa bir süre sonra, duruşma başlamadan önce gözaltına alındı.

İslamabad polisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada kararın, bir yolsuzluk davasıyla bağlantılı olduğu açıklandı.

Sosyal medyada yayılan görüntüler Han'ın bir polis aracına bindirildiği görüldü.

Eski Pakistan Başbakanı Han, erken seçim için destekçileriyle birlikte konvoy oluşturarak 28 Ekim'de Lahor’dan başkent İslabamad'a doğru hareket etmişti. Konvoya Punjab eyaletinin Wazirabad kenti yakınlarında bir saldırgan tarafından ateş açılması sonucu Han bacağından yaralanmıştı. Saldırıda toplam 10 kişi yaralanmış, bir kişi de hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, Imran Han hükümeti, geçtiğimiz yılın Nisan ayında parlamentoda yapılan bir güven oylamasının ardından düşmüştü. Görevdeyken devlet hediyelerini satmak ve varlıklarını gizlemekle suçlanan Han hakkında davalara katılmadığı için 13 Mart'ta iki ayrı tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Han, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek suçlamasıyla yargılandığı davada mahkemeye giderek kefalet başvurusunda bulundu.