İMECE dördüncü denemede fırlatıldı

Şu ana kadar çeşitli gerekçelerle 3 kez ertelenen İMECE nihayet dördüncü denemede uzaya fırlatıldı.

Milli uydu İMECE 680 kilometrelik irtifadan görüntü aktaracak. İMECE'nin güç ve haberleşme alt sistemlerini TÜBİTAK üretti.

Fırlatma töreni TÜBİTAK Uzay'ın yer takip istasyonundan yapılacak.

Uydu dünyanın her yerinden görüntü elde edebilecek teknolojiye sahip.

Yüksek çözünürlüklü yerli uydu saat 09:47'de ABD'den fırlatıldı.

5 yıl görev yapacak

680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede konumlanacak İMECE, tasarım görev ömrü olan 5 yıl boyunca, hedef teşhis, tespit, doğal afet, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda ülkeye hizmet verecek. Uydu, dünyanın her yerinden görüntü elde edebilecek.

Bu arada, İMECE ile birlikte yine TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen görüntüleme uydusu AKUP, ASELSAN ve GÜMÜŞ firması işbirliğiyle üretilen görüntüleme uydusu KILIÇSAT, PLAN-S firması tarafından üretilen nesnelerin interneti ve görüntüleme uydusu CONNECTA T2.1 küp uyduları da aynı roket içinde uzaya fırlatılacak.

Milli imkanlarla geliştirilen yer gözlem uydusu İMECE, BİLSAT, RASAT ve Göktürk-2 uydularından edinilen tecrübeyle donatıldı. Türkiye'de ilk kez üretilen metre altı çözünürlüğe sahip elektro-optik uydu kamerası, TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilerek İMECE'ye entegre edildi. Teknolojik olarak kritik öneme sahip bu kamera sayesinde Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ihtiyacı yerli kaynaklarla karşılanacak.

İMECE'de elektro-optik kameranın yanı sıra uçuş bilgisayarı, elektrikli itki, yönelim ve yörünge belirleme, güç ve haberleşme alt sistemleri TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanıp üretildi. İMECE Projesi kapsamında uçuş bilgisayarı yazılımları başta olmak üzere, yönelim ve yörünge yazılımları, analiz yazılımları, yer istasyonu yazılımları da TÜBİTAK UZAY mühendisleri tarafından geliştirildi. İMECE uydusuna, TÜBİTAK UME manyetometre ve manyetik tork çubuğu ile TÜBİTAK MAM ise sabit güneş paneliyle katkı sağladı.

İhracat potansiyeli

İMECE Projesi'nden elde edilen çıktılar, Türkiye'nin gelecekte sahip olacağı yeni uyduların yapı taşını oluşturacak. Bu projeyle sahip olunan kritik uzay teknolojilerinin yanı sıra bu alanda yetişmiş insan gücü ve bilgi birikimi kazanımı da sağlanmış olacak. Proje kapsamında üretilen ekipmanların uzay tarihçesi kazanmasıyla Türkiye katma değeri yüksek sistemleri ihraç etme potansiyeli kazanacak.

Haziran 2022'den itibaren ısıl vakum, titreşim, akustik ve elektromanyetik uyumluluk testlerini başarıyla geçen İMECE uydusu, şubatta fırlatma üssünün bulunduğu ABD'ye gönderilmişti.

İMECE'nin künyesi

Ağırlık: Yaklaşık 700 kilogram

Boyut:Yaklaşık 2 metre x 3,1 metre

Çekim kabiliyeti:1000 kilometre uzunluğunda 16,73 kilometre genişliğinde bir alanı tek seferde çekebilme ve 320 megabayt/saniye brüt veri hızı ile yer istasyonuna çektiği görüntüleri indirme kabiliyeti.

Yerlilik:Başta elektro-optik kamera olmak üzere uçuş bilgisayarı, elektrikli itki, yönelim ve yörünge belirleme, güç ve haberleşme alt sistemleri, yıldız izler, güneş algılayıcı, tepki tekeri, küresel konumlandırma sistemi alıcısı, manyetometre, 7.3 metre çapında antene sahip yer istasyonu.

X bant ve S Bant haberleşme sistemleri ve uçuş bilgisayarı yazılımları başta olmak üzere, yönelim ve yörünge yazılımları, analiz yazılımları, yer istasyonu yazılımları ile şifreli ve güvenli haberleşme.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İMECE AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

İMECE'yi Türkiye Yüzyılının habercisi olarak uzaya yolcu ettik. Milli teknoloji hamlemizin meyvelerini tek tek topluyoruz. İMECE ülkemize stratejik kabiliyete kazandıracak. Ülkemizin uzay yarışında tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Kritik uydu teknolojilerini yerli imkanlarla geliştirdik.

İMECE uydusu görüntü çözünürlüğü, haberleşme hızı ve manevra kabiliyeti açısından Türkiye'nin en gelişmiş yer gözlem uydusu olacak. Birileri teknolojiyi en basit sanal konferans bağlantılarıyla araya dursun, biz kritik teknolojileri üretip, ihraç edip hatta uzaya gönderiyoruz. Küresel uzay ekonomisinin büyüklüğü 2009'da 245 milyar dolar iken 2021'de 469 milyar dolara ulaştı.

İMECE uydusuyla bir gözlem uydusu için gereken tüm alt sistemlerin tasarım, üretim, montaj, entegrasyon ve testlerini kendimiz yaptık. İMECE uydusu, milli savunma, afet yönetimi, tarım, ormancılık, çevre ve şehircilik başta olmak üzere pek çok alanda gözümüz olacak.