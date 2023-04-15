banner38

İMECE dördüncü denemede fırlatıldı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli uzay gözlem uydusu İMECE dördüncü denemede fırlatıldı.

Gündem 15.04.2023, 09:49 15.04.2023, 10:43
İMECE dördüncü denemede fırlatıldı

Şu ana kadar çeşitli gerekçelerle 3 kez ertelenen İMECE nihayet dördüncü denemede uzaya fırlatıldı. 

Milli uydu İMECE 680 kilometrelik irtifadan görüntü aktaracak. İMECE'nin güç ve haberleşme alt sistemlerini TÜBİTAK üretti.

Fırlatma töreni TÜBİTAK Uzay'ın yer takip istasyonundan yapılacak.

Uydu dünyanın her yerinden görüntü elde edebilecek teknolojiye sahip.

Yüksek çözünürlüklü yerli uydu saat 09:47'de ABD'den fırlatıldı.

5 yıl görev yapacak

680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede konumlanacak İMECE, tasarım görev ömrü olan 5 yıl boyunca, hedef teşhis, tespit, doğal afet, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda ülkeye hizmet verecek. Uydu, dünyanın her yerinden görüntü elde edebilecek.

Bu arada, İMECE ile birlikte yine TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen görüntüleme uydusu AKUP, ASELSAN ve GÜMÜŞ firması işbirliğiyle üretilen görüntüleme uydusu KILIÇSAT, PLAN-S firması tarafından üretilen nesnelerin interneti ve görüntüleme uydusu CONNECTA T2.1 küp uyduları da aynı roket içinde uzaya fırlatılacak.

Milli imkanlarla geliştirilen yer gözlem uydusu İMECE, BİLSAT, RASAT ve Göktürk-2 uydularından edinilen tecrübeyle donatıldı. Türkiye'de ilk kez üretilen metre altı çözünürlüğe sahip elektro-optik uydu kamerası, TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilerek İMECE'ye entegre edildi. Teknolojik olarak kritik öneme sahip bu kamera sayesinde Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ihtiyacı yerli kaynaklarla karşılanacak.

İMECE'de elektro-optik kameranın yanı sıra uçuş bilgisayarı, elektrikli itki, yönelim ve yörünge belirleme, güç ve haberleşme alt sistemleri TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanıp üretildi. İMECE Projesi kapsamında uçuş bilgisayarı yazılımları başta olmak üzere, yönelim ve yörünge yazılımları, analiz yazılımları, yer istasyonu yazılımları da TÜBİTAK UZAY mühendisleri tarafından geliştirildi. İMECE uydusuna, TÜBİTAK UME manyetometre ve manyetik tork çubuğu ile TÜBİTAK MAM ise sabit güneş paneliyle katkı sağladı.

İhracat potansiyeli

İMECE Projesi'nden elde edilen çıktılar, Türkiye'nin gelecekte sahip olacağı yeni uyduların yapı taşını oluşturacak. Bu projeyle sahip olunan kritik uzay teknolojilerinin yanı sıra bu alanda yetişmiş insan gücü ve bilgi birikimi kazanımı da sağlanmış olacak. Proje kapsamında üretilen ekipmanların uzay tarihçesi kazanmasıyla Türkiye katma değeri yüksek sistemleri ihraç etme potansiyeli kazanacak.

Haziran 2022'den itibaren ısıl vakum, titreşim, akustik ve elektromanyetik uyumluluk testlerini başarıyla geçen İMECE uydusu, şubatta fırlatma üssünün bulunduğu ABD'ye gönderilmişti.

İMECE'nin künyesi

Ağırlık: Yaklaşık 700 kilogram

Boyut:Yaklaşık 2 metre x 3,1 metre

Çekim kabiliyeti:1000 kilometre uzunluğunda 16,73 kilometre genişliğinde bir alanı tek seferde çekebilme ve 320 megabayt/saniye brüt veri hızı ile yer istasyonuna çektiği görüntüleri indirme kabiliyeti.

Yerlilik:Başta elektro-optik kamera olmak üzere uçuş bilgisayarı, elektrikli itki, yönelim ve yörünge belirleme, güç ve haberleşme alt sistemleri, yıldız izler, güneş algılayıcı, tepki tekeri, küresel konumlandırma sistemi alıcısı, manyetometre, 7.3 metre çapında antene sahip yer istasyonu.

X bant ve S Bant haberleşme sistemleri ve uçuş bilgisayarı yazılımları başta olmak üzere, yönelim ve yörünge yazılımları, analiz yazılımları, yer istasyonu yazılımları ile şifreli ve güvenli haberleşme.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İMECE AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

İMECE'yi Türkiye Yüzyılının habercisi olarak uzaya yolcu ettik. Milli teknoloji hamlemizin meyvelerini tek tek topluyoruz. İMECE ülkemize stratejik kabiliyete kazandıracak. Ülkemizin uzay yarışında tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Kritik uydu teknolojilerini yerli imkanlarla geliştirdik.

İMECE uydusu görüntü çözünürlüğü, haberleşme hızı ve manevra kabiliyeti açısından Türkiye'nin en gelişmiş yer gözlem uydusu olacak. Birileri teknolojiyi en basit sanal konferans bağlantılarıyla araya dursun, biz kritik teknolojileri üretip, ihraç edip hatta uzaya gönderiyoruz. Küresel uzay ekonomisinin büyüklüğü 2009'da 245 milyar dolar iken 2021'de 469 milyar dolara ulaştı.

İMECE uydusuyla bir gözlem uydusu için gereken tüm alt sistemlerin tasarım, üretim, montaj, entegrasyon ve testlerini kendimiz yaptık. İMECE uydusu, milli savunma, afet yönetimi, tarım, ormancılık, çevre ve şehircilik başta olmak üzere pek çok alanda gözümüz olacak.

#imece
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 66
2. Fenerbahçe 26 57
3. Beşiktaş 27 55
4. A.Demirspor 27 48
5. Başakşehir 26 45
6. Trabzonspor 27 44
7. Kayserispor 28 44
8. Konyaspor 27 36
9. Karagümrük 26 34
10. Antalyaspor 27 32
11. Kasımpaşa 27 32
12. Alanyaspor 28 32
13. Sivasspor 27 31
14. Ankaragücü 26 28
15. Gaziantep FK 27 25
16. Giresunspor 26 24
17. İstanbulspor 26 24
18. Ümraniye 27 23
19. Hatayspor 26 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 31 66
2. Rizespor 30 57
3. Eyüpspor 31 57
4. Sakaryaspor 31 55
5. Pendikspor 30 54
6. Göztepe 30 50
7. Bodrumspor 30 49
8. Keçiörengücü 30 47
9. Bandırmaspor 30 47
10. Manisa FK 30 45
11. Boluspor 29 44
12. Tuzlaspor 30 34
13. Altay 31 31
14. Altınordu 30 29
15. Erzurumspor 29 27
16. Gençlerbirliği 30 27
17. Adanaspor 30 25
18. Denizlispor 30 17
19. Yeni Malatyaspor 30 16
Takımlar O P
1. Arsenal 30 73
2. M.City 29 67
3. Newcastle 29 56
4. M. United 29 56
5. Tottenham 30 53
6. Aston Villa 30 47
7. Brighton 28 46
8. Liverpool 29 44
9. Brentford 30 43
10. Fulham 29 39
11. Chelsea 30 39
12. Crystal Palace 30 33
13. Wolves 30 31
14. West Ham United 29 30
15. Bournemouth 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 30 27
18. Nottingham Forest 30 27
19. Leicester City 30 25
20. Southampton 30 23
Takımlar O P
1. Barcelona 28 72
2. Real Madrid 28 59
3. Atletico Madrid 28 57
4. Real Sociedad 28 51
5. Villarreal 28 47
6. Real Betis 28 45
7. Athletic Bilbao 28 40
8. Rayo Vallecano 29 40
9. Osasuna 29 38
10. Celta Vigo 28 36
11. Girona 28 35
12. Mallorca 28 34
13. Sevilla 28 32
14. Cadiz 28 31
15. Getafe 28 30
16. Almeria 28 30
17. Real Valladolid 28 29
18. Valencia 28 27
19. Espanyol 28 27
20. Elche 28 13
banner23