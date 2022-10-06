İmamoğlu'nun metro algısı kısa sürdü: Bakan Nebati gerçeği açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı projesine ilişkin temin izninin verilmediği iddiasını yalanladı. İmzanın geçen hafta atıldığını bildiren Bakan Nebati, "Umarım belediyenin ulaşım altyapısında son dönemde oluşan sorunları giderir, mevcut projelerin üstüne beton dökmez ve İstanbulluları yollarda bırakmazsınız!" dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ataşehir-Göztepe Metrosu için kredi buldukları ancak Hazine ve Maliye Bakanlığının bunu aylardır imzalamadığı iddiaları üzerine Bakan Nebati açıklama yaptı.
"GEÇEN HAFTA İMZALANDI"
Bakan Nebati, Twitter'dan yaptığı paylaşımda “Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı projesine ilişkin dış finansman ihtiyacını karşılayacak temin izni, geçtiğimiz hafta İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere Bakanlığımız tarafından imzalandı.” açıklamasında bulundu.
"UMARIM İSTANBULLULARI YOLDA BIRAKMAZSINIZ"
Bakan Nebati, İmamoğlu’nun paylaşımını alıntılayarak yaptığı paylaşımda vatandaşların faydalanacağı bir hizmet söz konusuysa inceleme ve değerlendirme sürecinde asla parti ayrımı gözetmeyeceklerini vurgulayarak "Umarım belediyenin ulaşım altyapısında son dönemde oluşan sorunları giderir, mevcut projelerin üstüne beton dökmez ve İstanbulluları yollarda bırakmazsınız." ifadesini kullandı.
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