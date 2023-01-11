İmamoğlu Türkiye'yi İngilizlere şikayet etti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İngiliz gazetesi Financial Times'a Türkiye'yi şikayet etti. Daha önce Türkiye'yi Yunan basınına da şikayet İmamoğlu bu sefer İngilizlerin gazetesine demeç verdi. İmamoğlu röportajda hükümeti hedef alarak otoriter bir sistem olduğu iddiasında bulundu.
Türkiye'yi yabancı basında sık sık şikayet eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngilizlerin gazetesi Financial Times'a verdiği demeçte hükümeti hedef aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyi Erdoğan'ı otoriterlikle itham eden İmamoğlu, "Karşılarında kendilerine meydan okuyacak kimseyi görmek istemiyorlar" dedi.
'SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜNÜ REDDEDİYORLAR'
Ekrem İmamoğlu, AK Parti’nin demokrasiyi engellemeye çalıştığı için ağır bir yenilgiye uğrayacağını belirterek, “Yükselen enflasyon, artan yoksulluk ve siyasi muhaliflere yönelik baskılar, seçmenleri iktidardaki AK Parti’ye karşı soğuttu." ifadelerini kullandı.
İmamoğlu, "Demokrasiye balta vuruyorlar, insanların seçme özgürlüğünü tam anlamıyla reddediyorlar. Seçmenler, bu mahrumiyete 2023 seçimlerinde sandıkta cevap verecek ve bu hükümet ağır bir yenilgiye uğrayacak." dedi.
'OTORİTER BİR ZİHNİYET VAR'
Otoriter bir zihniyetin olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Yargının ne kadar siyasallaştığını ve bunun demokrasimizi nasıl sekteye uğrattığını görmek için sadece benim davama bakmanıza gerek yok. Türkiye'de hayatın nasıl şekillenmesini istediğini ilgili kurumlara dikte etmekte bir beis görmeyen otoriter bir zihniyet var. Karşılarında kendilerine meydan okuyacak kimseyi görmek istemiyorlar" dedi.
İMAMOĞLU VURGUSU
Söz konusu makalede İmamoğlu’nun ‘çok çeşitli’ seçmen grubundan destek aldığı belirtildi.
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