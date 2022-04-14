İmamoğlu, öğrencilere ulaşım zammı iptalini veto edeceğini söyledi
Ekrem İmamoğlu, öğrencilere yüzde 40'lık ulaşım zammı kararının İBB Meclisi'nde oy çokluğuyla iptal edilmesine ilişkin olarak "Öğrencilere ulaşım zammı iptali kararını tabii ki veto edeceğim." dedi.
Gündem 14.04.2022, 22:54
CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), geçtiğimiz hafta il genelindeki ulaşım tarifelerine zam yapmıştı.
Buna göre; tam bilet 7 lira 67 kuruş, öğrenci için bir basım ücreti 3 lira 74 kuruşa yükselmişti. Aylık tam abonman ücreti 602 TL'ye, öğrenci aylığı ise 109 TL'ye çıkmıştı.
Öğrenciler söz konusu kararı düzenledikleri eylemlerle protesto ederken, AK Parti grubu kararın iptali için İBB Meclisi'ne başvuru yaptı.
İBB MECLİSİ ZAM KARARINI İPTAL ETTİ
Bugün görüşülen öğrenci ulaşımına zam kararı, oy çokluğuyla iptal edildi.
İMAMOĞLU: TABİİ Kİ VETO EDECEĞİM
Kararın ardından Meclis'te söz alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Öğrencilere ulaşım zammı iptali kararını tabii ki veto edeceğim." dedi.
Kaynak: Yeni Şafak
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