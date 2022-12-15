İmamoğlu'nun hakaret davasında yeni gelişme
İBB Başkanı İmamoğlu'nun hakaret davasında savcılık, mahkemeye "süre tutum dilekçesi" verdi.
Gündem 15.12.2022, 23:25
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı davada savcılık, mahkemeye "süre tutum dilekçesi" verdi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'na verilen cezada gerekçeli karar açıklanana kadar istinaf başvuru süresinin korunması istemiyle Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe sundu.
Ekrem İmamoğlu'na, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.
Mahkeme, İmamoğlu hakkında TCK'nın "Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" konusunu içeren 53. maddesinin uygulanmasına da hükmetmişti.
Kaynak: AA
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