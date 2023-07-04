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İmamoğlu'nun atabildiği en büyük adım web sitesi oldu

CHP'de değişim isteyen ancak Kılıçdaroğlu'na karşı çıkmaya cesareti olmadığı belirtilen İmamoğlu, kurduğu web sitesi üzerinden değişim talebini sanal ortamdan yürütmeye devam ediyor.

Gündem 04.07.2023, 16:43
İmamoğlu'nun atabildiği en büyük adım web sitesi oldu

Seçim yenilgisinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istifa çağrılarına kulak tıkarken; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise partide mutlaka tepeden tırnağa bir "değişim" yapılması gerektiğini belirtti. Bu çağrısını yarın kurduğu internet sitesiyle resmen ilan etmesi beklenen İmamoğlu'nun "İktidar için değişim" mottosunu kullanacağı öğrenildi.

Seçim sürecinde İBB Başkanlığının yanı sıra cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak meydanlarda ter döken Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun yenilgi sonrası istifa etmesi gerektiğini ima etmişti. Kılıçdaroğlu bunun gibi çağrılara kulak tıkarken, İmamoğlu ise "değişim" mücadelesinde kararlı olduğunu her fırsatta belirtti.

Gazeteci İsmail Saymaz, İmamoğlu'nun yeni bir site kurarak bu çağrısını resmen ilan edeceğini öne sürdü. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Ekrem İmamoğlu 'İktidar İçin Değişim' çağrısını yarın yayına girecek bir internet sitesiyle birlikte ilan edecek. İmamoğlu'nun çağrısından ilk görüntü."

"VATANDAŞIN SESİNE KULAK VERMEYİ GÖREV KABUL EDİYORUZ"

Siteden paylaşılan ilk görüntüde ise "Muhalefette değişimin anahtarı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. CHP'de başlayacak kararlı bir değişim iradesi; politik tutumları sorgulama parti içi demokrasiyi kurumsallaştırmayı başardığı ölçüde muhalefetin genelinde bir yenilenme ve muhalefet evrenini büyütme iradesi çıkaracaktır.

Muhalefetteki değişim ve dönüşüm süreci, toplumun tüm kesimlerinin ortak geleceğine destek olacaktır. Bu mecra, "Nasıl bir Türkiye, bir siyaset, nasıl bir muhalefet?" sorularına yanıtlar aramak ve mümkün olan en yüksek sayıda vatandaşı değişim sürecine katılmaya etmek üzere tasarlanmıştır. Zira demokrasiyi geliştirmek, özgürlükleri korumak ve refahı artırmak sadece siyasi partilerin değil, aynı zamanda seçmenlerin de görevidir. Bu nedenle değişim sürecinde her coğrafya ve katmandan vatandaşımızın sesine kulak vermeyi, talep ve isteklerini siyasal zemine taşımayı olmadan olmaz bir görev kabul ediyoruz. Bu mecra, mümkün olan en yüksek sayıda vatandaşı değişim sürecine katılmaya davet etmek üzere tasarlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

#Ekrem İmamoğlu #chp
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