İmamoğlu'na "İYİ" geldi
İYİ Parti heyeti, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.
Gündem 20.11.2022, 23:57
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Başdanışmanı Turhan Çömez, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun aralarında olduğu İYİ Parti heyeti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.
Ekrem İmamoğlu’nun yarın İYİ Parti Genel Merkezi’nde İYİ Parti Lideri Meral Akşener ile görüşme yapacağı gündeme geldi.
Kaynak: Oda Tv
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