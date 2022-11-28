İmamoğlu, Kaftancıoğlu'nun kendisi için söylediği iddia edilen "aptal, müteahhit kafalı" sözlerine cevap verdi
Gazetecilerin sorularını cevaplayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun kendisi hakkında söylediği iddia edilen sözler için "Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum" dedi.
Gündem 28.11.2022, 17:09
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun söylediği iddia edilen sözler için, "Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum" dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İmamoğlu, Kaftancıoğlu'nun söylediği iddia edilen sözler için, "Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum" diye konuştu.
KAFTANCIOĞLU İÇİN İDDİALAR
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, İBB Başkanı İmamoğlu için "Hırslı, aptal, müteahhit kafalı" dediği iddia edilmişti.
Kaynak: Habertürk
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