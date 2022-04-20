İmamoğlu hakkında hapis talebi

31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine yönelik "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır" sözleriyle hakaret ettiği iddiasıyla dava açılmıştı.

Geçtiğimiz aylarda Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde celse arasında açılan duruşmaya katılan Ekrem İmamoğlu savunmasında, "Öncelikle burada verilen demeç bir soru üzerine verilen demeçtir. Sorunun temelinde İçişleri Bakanı'nın şahsıma yönelik açıklamalarında 'Ahmak' kelimesini kullanmasıdır. Söz konusu cevabım bu sorunun üzerine olmuştur, dolayısıyla bana kullanılan bu 'ahmak' kelimesine karşılık olarak kullanılmış bu 'ahmak' kelimesidir ve muhatabı da Sayın İçişleri Bakanı'dır. İçişleri Bakanı bu tarz ifadeleri birçok kez şahsıma yönelik kullanmıştır ve kullanmaya da devam etmektedir, bu tarz cümlelerin hem seçim ortamında hem de seçim iptal edilmeyen önceki beyanlarında da görmek mümkündür. Kullanmış olduğum kelimenin muhatabı bizzat İçişleri Bakanı'nın kendisidir. O dönemde 'seçimi iptal edenler' ibaresini kullanmamın nedeni ise siyasi iradenin seçimler üzerindeki baskısını ve baskıcı tavrını ifade etmesi şeklinde kullandım. Dolayısıyla asla YSK'yı veya üyelerini herhangi birisini muhatap olarak böyle bir beyanda bulunmadım. Beraatimi talep ederim" demişti.

Savcılık bugün davanın mütalaasını açıkladı. Buna göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle4 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.