İmamoğlu hakaret ettiği esnafı gözaltına aldırdı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da Bayrampaşa Perşembe Pazarında bir esnafla tartıştı.

Esnafın PKK'yla iş birliği yapanlara yönelik tepkisi sonrasında İmamoğlu esnafa ağır hakaretlerde bulundu.

İmamoğlu'na hakaret etmeden, "Aynen iade ediyorum" şeklinde kendini savunan esnaf, İmamoğlu'nun şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Esnaf götürüldüğü karakolda ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

Yer Bayrampaşa Perşembe Pazarı..Pazar esnafı ve İBB Başkanı İmamoğlu arasında HDP ile işbirliği eleştirisi üzerine tartışma çıkıyor..



Esnaf ifadesi alınmak üzere karakola götürülüyor. pic.twitter.com/5tOWN5lEyF