İmamoğlu hakaret ettiği esnafı gözaltına aldırdı
İstanbul Bayrampaşa pazar esnafıyla tartışan İmamoğlu, "Ahlaksızsın, rezilsin" şeklinde hakaretler ettikten sonra bir de esnafı polise şikayet ederek gözaltına aldırdı.
Gündem 25.05.2023, 17:37
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da Bayrampaşa Perşembe Pazarında bir esnafla tartıştı.
Esnafın PKK'yla iş birliği yapanlara yönelik tepkisi sonrasında İmamoğlu esnafa ağır hakaretlerde bulundu.
İmamoğlu'na hakaret etmeden, "Aynen iade ediyorum" şeklinde kendini savunan esnaf, İmamoğlu'nun şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alındı.
Esnaf götürüldüğü karakolda ifadesi alınarak serbest bırakıldı.
Yer Bayrampaşa Perşembe Pazarı..Pazar esnafı ve İBB Başkanı İmamoğlu arasında HDP ile işbirliği eleştirisi üzerine tartışma çıkıyor..— Zafer Şahin (@zafersahin06) May 25, 2023
Esnaf ifadesi alınmak üzere karakola götürülüyor. pic.twitter.com/5tOWN5lEyF
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